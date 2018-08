¡Que viva el amor!; Demi Moore y Bruce Willis, otra vez juntos por su hija

Los Ángeles, Agosto 20 – . En otra de las instantáneas de la divertida sesión de fotos además de Bruce y Demi aparecen también sus hermanas Scout, de 27, y Tallulah, de 24, así como su mascota. Nadie de la familia quiso perderse esta gran fiesta. De hecho, fue Tallulah, la primera en publicar las fotos de este agradable encuentro de sus padres en las redes sociales, momento que también se encargó de plasmar Demi Moore. Después de que se separaran, Moore estuvo casada con Asthon Kutcher hasta hace cinco años, y Bruce Willis sigue casado con Emma Heming, con quien se casó en 2009 y tiene dos hijos más, Mabel Ray, de seis años, y Evelyn Penn, de cuatro.

No es la primera vez que se ven en público, en marzo de 2015 Demi Moore y Bruce Willis volvieron a coincidir para apoyar a su hija Rumer en su gran noche como bailarina en el programa Dancing with the Stars.

Es tal la buena relación que mantienen que Demi Moore recientemente se atrevió a bromear sobre su matrimonio con Willis durante un monólogo de humor enComedy Central Roast en Los Ángeles. “Para aquellos que no me conocen, soy Demi Moore. Estuve casada con Bruce durante las tres primeras películas de ‘Jungla de cristal’. Lo que tiene sentido… porque las últimas dos apestaron”, comentó entre risas, aunque también tuvo buenas palabras para Bruce: “Fue un gran amigo, un gran padre y fácilmente uno de mis tres mejores maridos”.

Las hermanas de Rumer vivieron la celebración con gran entusiasmo y quisieron dedicarles bonitos mensajes a la cumpleañera en sus redes. Scout publicó: “Oh mi hermana mayor! ¡Mi mejor amiga! ! Me cautivas con tu ternura vulnerable. Eres rara hasta la médula, estás llena de amor y compasión. Eres tan fuerte, tan feroz, te esfuerzas por crecer y ser mejor cada día y he visto los frutos de tu trabajo. Sé que 30 puede parecer grande y escalofriante, pero vas a prosperar este año y creo que será el mejor hasta ahora. ¡Eres realmente encantadora cuando permites que tu yo más puro brille y eso es lo que más deseo para ti! ¡Permite que el resto del mundo tenga el honor de verte en tu forma más auténtica, como yo tengo el privilegio todos los días!

Tallulah compartió varias imágenes y destacó también las cualidades de su hermana. “Tres décadas de imparable poder. Eres la primer gran persona que conocí y que me dio el privilegio de poder seguir su camino y que metafóricamente se dio contra un palo muchas veces para que yo no tuviera que hacerlo. Eres una líder y sabes escuchar y haces una pausa y lo intentas, especialmente cuando algo es difícil para ti, tú lo intentas. Te amo mi soñada amiga. Los 30 te sientan espectacular”.

