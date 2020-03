Queda bajo cuarentena Laredo a fin de evitar la propagación viral

Laredo, Marzo 18 – . El cabildo reunido en una junta extraordinaria, decidió poner en cuarentena a toda la población para tratar de contener el avance del COVID 19 en Laredo, Texas.

Como parte de las medidas, se hizo saber que sólo se permitirá salir de sus hogares para cosas esenciales como trabajar, ir por mandado o al médico.

Oficiales del Departamento de Policía se encargarán de hacer cumplir esta orden aplicando multas desde 50 hasta los 2 mil dólares para quienes la incumplan.

La orden entrará en vigor el primer minuto del jueves (12:01 AM).

La medida, que entrará en vigor a las 02:00 h del miércoles, implica que los ciudadanos de la localidad tendrán que hacer cuarentena en sus hogares, solamente podrán salir a trabajar o a realizar compras necesarias.

El Consejo también exigirá a los empleadores brindar medidas de seguridad garantizar la salud e higiene de sus empleados, como la disponibilidad de desinfectante para manos. Además, se prohibirán las reuniones de más de 10 personas durante este tiempo.

Los propietarios de inmuebles no podrán desalojar a sus inquilinos y no se cancelarán los servicios. Sin embargo queda duda acerca de las afectaciones a los cruces fronterizos, el control de tráfico de camiones, afectación a las cadenas de suministro, entre otros.

