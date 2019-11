Quiebran 122 constructoras ante falta de proyectos y obras federales

Nuevo Laredo Express

Ciudad Mante, Noviembre 25 – . En lo que va del año 122 empresas constructoras de Tamaulipas se han visto obligadas a cerrar ante la falta de proyectos y obras por parte de la Federación, dejando a cientos de obreros sin empleo.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) indicó que poco más de mil 500 trabajadores de la construcción se encuentran sin oportunidades laborales, lo que complica el cierre del presente año.

El presidente de la CMIC en Ciudad Mante, Arturo Cortés Gómez, indicó que “en lo que va del año, los programas de aportaciones federales para las entidades federativas como Ramo 023 y para la infraestructura municipal no han aterrizado”.

Quienes persisten en esta actividad viven de obras diversas, por ejemplo en el sur que corresponde a Tampico, Ciudad Madero y Altamira a de recursos aplicados por la Administración Portuaria Integral (API), la iniciativa privada o vivienda.

En la entidad continúan trabajando 378 empresas constructoras, cuando en el 2018 eran 500, y las que quedan operan con 80% de su plantilla laboral.

Para el 2020 el panorama no es alentador ya que no se ve en un horizonte cercano la liberación de recursos, subrayó el dirigente de la CMIC local quien agregó que “el daño ya está hecho, la negación de los recursos federales para todo el país nos ha dejado sin trabajo, quienes cerraron dejaron su trabajo a sus colaboradores, los han dado de baja en el IMSS y los liquidaron conforme a la ley, pues ya no podían seguir”.

La representación estatal de la CMIC reconoce la labor y gestión del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien ha solicitado al gobierno federal se retribuya el recurso que la entidad aporta a la federación “pero Tamaulipas es uno de los Estados que más aporta a la federación y no tenemos reciprocidad”.

NO SE HAN PAGADO 100 MDP

Aunado a la falta de contratación la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no ha pagado casi 100 millones de pesos que adeuda al sector de la construcción.

Arturo Cortés lamentó que aún no se resuelva la situación de decenas de constructores de Tamaulipas que durante el 2017 y 2018 construyeron pies de casas y que la Sedatu no ha pagado la deuda de casi 100 millones de pesos.

“Ya invertimos, hicimos el trabajo, las personas ya las recibieron, fueron aceptadas y tenemos las actas de terminación, y aun no nos pueden pagar”, finalizó el dirigente de la CMIC.

