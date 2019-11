Quiebran amapoleros y piden tregua al gobierno para cambiar de cultivos

Chilpancingo, Guerrero, Noviembre 25 – . En el estado de Guerrero la baja en el precio de la goma de amapola ha provocado que cerca de mil 200 comunidades de la Sierra y la Montaña de Guerrero tengan una baja en sus ingresos mayor al 50%. La creación de nuevas drogas sintéticas más baratas causó que muchos consumidores, principalmente de Estados Unidos, opten por drogas de menor precio, aunque estas provoquen daños mayores a la salud.

Esto aunado a la fumigación de los plantíos de amapola y mariguana por parte de la Sedena, coloca a esas comunidades de la Sierra en una grave crisis económica, pues sus cultivos de maíz, frijol, jitomate y otras frutas, sólo les deja lo necesario para subsistir y dejan de tener ingresos fuertes, según el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, lo cual puede provocar hambre en esas zonas.

También los campesinos de la Sierra han denunciado que el Ejército está fumigando sus cultivos de maíz y el pesticida ha provocado que se contaminen ríos. Por ello, piden una tregua a los soldados para que dejen de fumigar.

Al respecto, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, manifestó que hablará con el Ejército para revisar las zonas que se están fumigando y que no se contaminen otros cultivos o el agua.

El mandatario afirmó que va a poner atención para que se cuiden los recursos naturales de la Sierra, el agua, y que hablará con la Secretaría de la Defensa Nacional ante la denuncia de campesinos amapoleros de que helicópteros fumigan plantíos legales y contaminan las aguas de los ríos de la zona.

Por su parte, Rangel Mendoza, afirmó que está en contra de la fumigación por parte del Ejercito, pues se dañan otros cultivos, además reiteró que si el gobierno les quita el cultivo de la amapola deben de darles a cambio programas productivos serios.

“Yo he pedido al Ejército, al gobierno, que ya no fumigan de esa manera”. Recordó que es tanta la desesperación de la gente que hace unos días intentaron retener dos helicópteros que habían aterrizado en el margen de un río y los militares al ver que la gente se estaba acercando tuvieron que salir huyendo del lugar.

Desplome de precio

Del precio que tenía la goma de opio, ahora sé las quieren pagar a 3 mil pesos, afirmo el obispo. “Ellos tienen la esperanza, si las instituciones y el gobierno les quitan las esperanza de la amapola, que les den otra”. Mencionó que recientemente el gobierno envío a la Sierra cinco mil árboles de aguacate, lo que provocó que les tocara de un árbol por familia, ¿creen que con un árbol de aguacate se va a mantener una familia? Eso suena a ridiculez” asevero el obispo.

Según los campesinos de la Sierra, el costo de la goma de opio era de 20 mil pesos y ahora bajó a unos cinco mil pesos, lo que viene siendo su costo de producción. La gente de esa zona asegura que durante muchos años vivieron en el olvido de todos los gobiernos y ellos solos buscaban su forma de poder mantenerse. La droga mantenía la Sierra de Guerrero, dejaba dinero a los campesinos y por eso no molestaban al gobierno, pero ahora se ven en la necesidad de pedir proyectos productivos.

“Ahora nos piden que dejemos de sembrarla, la pregunta es de qué vamos a mantenernos, queremos que nos den proyectos productivos, cambiar nuestra forma de trabajo, queremos sembrar árboles frutales, pero necesitamos ayuda para poder hacer el cambio de cultivos”, aseguró un comisario de una comunidad de Tlacotepec, municipio considerado puerta de acceso a la Sierra.

Continuó el comisario: “Antes nos daban el apoyo de Prospera, ya lo suspendieron, ya no hay becas para los niños que estudian, ya no hay apoyo para que las mujeres críen a sus hijos” Y no sólo eso, también el cambio para entregar los apoyos a los adultos mayores los obliga a tener que buscar una ciudad cercana para bajar a cobrar y mínimo son 4 horas de ida y otras 4 de vuelta”.

Pero la entrega de fertilizante complicó más las cosas, no se entregaron las cantidades que anteriormente daban, se entregó fuera de tiempo y no sabremos cómo estarán las cosechas” afirmó el comisario.

En el caso de la mariguana es la misma situación, de acuerdo a los productores , un campesino que produce mariguana recibe 200 pesos por kilo cosechado; el proceso de siembra y cultivo lleva un aproximado de cuatro meses. De este producto un intermediario vende en Chilpancingo un kilo en 500 pesos, en Acapulco alcanza un precio de hasta de mil pesos y en la Ciudad de México podrían pagarse hasta 2 mil pesos por kilo”.

Finalmente, los vendedores de mariguana al menudeo pueden obtener por un kilo entre 7 mil y 10 mil pesos. Ellos son los que se llevan la mayor ganancia. La legalización en EU también hizo que bajara el precio de la mariguana.

