¿Quién copió a quién?, polémica sobre las banderas de EU y Chile

Son ambas muy similares. Una franja roja, otra blanca, y una estrella blanca sobre un fondo azul. En Estados Unidos ya ha causado confusiones debido a que existe un emoji dedicado a la bandera chilena, pero no así a la texana, por lo que los norteamericanos han tendido a confundirlas y a utilizar nuestra insignia como si fuera la suya.

A raíz de este parecido hay quienes asumen que Chile le copió a Texas, pero la historia es bastante más compleja (y a la vez más sencilla) que eso. De hecho, curiosamente, nuestro símbolo patrio es varios años más antiguo que el del Estado vaquero. Sin embargo, sí comparten una historia e inspiración en común, incluso desde los diseños que precedieron a nuestro actual estandarte, cuando aún no usábamos el blanco, el azul y el rojo.

También hubo posibles motivos estratégicos detrás de la adopción de nuestra actual insignia, y hay un personaje vinculado con Chile que pudo haber influido en la elección de nuestros colores y los de la bandera texana. Aquí les contaremos todo eso en detalle.

Toma nota, porque esto podría servirte como tema de conversación inicial para lucirte en las fondas.

El visitante del norte

Francisco Darmendrail, periodista e investigador de la Universidad de Concepción, relata que la historia se remonta a la bandera conocida como de la “Patria Vieja”, la primera de carácter patriótico en el país y que según las fuentes de la época fue confeccionada por doña Francisca Javiera Carrera Verdugo -hermana de José Miguel Carrera Verdugo- y estrenada por éste último en una fecha muy sugerente: el 4 de julio de 1812.

Ostentaba los colores blanco, azul y amarillo junto a un escudo con dos mapuches, y fue estrenada en dicha fecha con la intención explícita de hacer coincidir con el aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, según explica Darmendrail.

Pero no fue el único motivo: “en ese entonces estaba de visita en Chile el cónsul estadounidense Joel Roberts Poinsett, quien fue el primer emisario extranjero que tuvo el país” tras ser enviado por el entonces presidente de EEUU James Madison, y que se mantuvo en Chile durante la Patria Vieja, luchando incluso junto a su amigo cercano, José Miguel Carrera Verdugo.

“A los Estados Unidos le convenía que las provincias americanas de la corona española lograran su emancipación, puesto que de esa manera se les abrirían nuevas rutas comerciales”, explica Darmendrail.

Tras la batalla de Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814, se izó la bandera de la “transición”, ocupando por primera vez el tricolor blanco, azul y rojo manteniendo las tres franjas, con un diseño que se le atribuyó a Juan Gregorio Las Heras.

Banderita chilena, banderita tricolor

Fue en 1817 que se comenzó a utilizar la primera versión de nuestra bandera actual, cuya preparación se le atribuye al entonces secretario de Guerra de O’Higgins, José Ignacio Zenteno.

Esta versión, sin embargo, tenía la estrella levemente inclinada y un escudo con tres estrellas, que corresponden a las provincias que el país tenía entonces: Coquimbo, Santiago y Concepción.

Para O’Higgins, la estrella representaba a la estrella de Arauco y a la Vírgen del Cármen. Según explica el artista visual Fabrizzio Spada, la figura del visionario Sebastián Francisco de Miranda fue de especial importancia para que O’Higgins optara por usar el símbolo como una unión de la cultura mapuche y el periodo de la Ilustración, tan fuerte en los Estados Unidos.

“En el marco de la emancipación nacional, la cultura mapuche fue usada como bandera de lucha por los grupos que buscaban sus independencias” como símbolo del orgullo patrio agrega Darmendrail. En tanto, como se nos enseñó en el colegio, el rojo simboliza la sangre vertida por los héroes de guerra, el blanco la nieve en la cordillera de los Andes y el azul el cielo chileno.

Respecto de la posible influencia de la bandera estadounidense -adoptada en 1777- en la chilena, Darmendrail sostiene que eso “no está confirmado”, salvo por que “Estados Unidos fue modelo para los grupos que luchaban por su emancipación en Latinoamérica, y Chile no fue la excepción”.

