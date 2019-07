Quise morir y no lo logre, revela la Guzmán sobre sus adicciones

Cd. de México, Julio 22 – . Alejandra Guzmán reveló en una entrevista todo lo que vivió con su adicción a las drogas y al alcohol y lo difícil que fue para ella y para su familia superar esa etapa.

La cantante habló también de un momento muy difícil en su vida: la pérdida de un bebé que la hundió mucho más en depresión y la llevó a desear la muerte.

Alejandra Guzmán esperaba un bebé de su entonces pareja, Gerardo Gómez de la Borbolla, sin embargo lo perdieron, lo cual la hundió mucho más.

Fue un fondo muy duro… estuve borracha después de que lo perdí. Estuve como un mes borracha y no logré morirme, que era lo que yo quería», confesó Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán habló de los años tan difíciles que vivió aferrada al alcohol y a las drogas, lo cual también le tocó vivirlo al lado de Frida Sofía.

–FRIDA SOFIA TIENE TRASTORNO DE PERSONALIDAD–

Alejandra Guzmán decidió romper el silencio y por fin habló sobre el por qué el las agresiones que ha tenido Frida Sofía, su hija, con ella.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano -de Imagen Televisión- la cantante explicó que todos los problemas que ha tenido recientemente con Frida se deben a un trastorno límite de personalidad que sufre.

He tratado este tema con ella, ante terapeutas, durante más ocho años. Lo que pasa es que yo no puedo pedirte perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy. Ella necesita ayuda porque tiene trastorno de personalidad. Tiene todo para ser feliz, pero ella necesita amor propio, necesita pedir ayuda, una terapia importante”

De igual forma, La Guzmán asegura que las quejas recientes y las polémicas declaraciones donde su hija afirma que ha sido una pésima madre se deben a que está influenciada por alguien.

Frida no es así, está influenciada por alguien. Varias personas. Sí sé quienes son. Qué lástima que no se dé cuenta. Que dios los bendiga porque todo se les regresa. Hay que tener el valor para afrontar las cosas directamente. Si tienen algún problema conmigo aquí estoy. Pero que se metan con mi sangre, con alguien con menos experiencia en esto se me hace muy bajo, muy mala leche”

Gustavo Adolfo Infante no dejó pasar la oportunidad para preguntarse acerca de los rumores que afirman que le ha bajado a varios novios.

