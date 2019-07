Racha de apagones “truena” a la CFE ante intensidad el calor

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Julio 18 – . Dos versiones distintas predominan como razones aparentes delos apagones que registran en la ciudad; la de usuarios que advierte que la capacidad de envío del servicio fue rebasada y la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que argumenta el crecimiento sin orden ni reporte de aires acondicionados.

Vecinos de colonias como Buenavista, La Paz, Concordia, Guerrero, Infonavit y La Le, reportan con eventualidad la suspensión del fluido eléctrico, ocasionando trastornos como la intensidad del calor, la pérdida de alimentos por falta de refrigeración y la descompostura de aparatos electrónicos.

Samuel Rodríguez Elizondo, vecino de la colonia Buenavista, señaló que desde el 05 de julio se tiene un servicio intermitente de energía y la aparente solución más reciente fue dejarles permanente la luz pero sólo para alumbrado de las residencias, pero no para utilización de aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras o microondas.

“Hemos reportado insistentemente al teléfono de CFE 711-11-11, pero si nos contestan no mandan al personal, nos dejan en la línea o bien no contestan, pero no tenemos solución aun”, expreso.

El sector en apagón es el ubicado en González, Canales, Mazatlán y Dionisio Carreón, donde la última ocasión que acudió una cuadrilla de CFE, no dio solución debido a que aparentemente les faltó una herramienta, mencionó.

“Seguimos sin luz, al menos para lo más necesario. No se nos resuelve el problema, aun cuando la solución debería ser inmediata por los cobros tan altos que tenemos y ni así nos brindan un servicio adecuado”, dijo la señora Beatriz Ortega de los Santos.

En las colonias Guerrero y Concordia, vecinos afectados demandaron que la CFE se haga responsable de los cortos circuitos de algunos aparatos electrónicos ante el estado intermitente en que recibe el suministro.

“Tenemos televisiones y microondas que hicieron corto y ya no trabajan ante el vaivén de la luz, quién nos los va a pagar”, reprochó la señora María del Socorro Vázquez de Martínez en la colonia Infonavit.

Me gusta: Me gusta Cargando...