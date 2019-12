Reabre riego Conagua con trasvase de Coahuila y Chihuahua al Bravo

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 16 – . Salvación para el riego y alivio para el consumo humano y sector ganadero, es el resultado de los trasvases de agua de las presas de los estados de Coahuila y Chihuahua para el río Bravo ante la sequía en la región.

Como efecto de este apoyo del vital líquido proveniente de los dos estados, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó desde hace dos semanas el reenvío de dotes de agua para riego, dijo Felipe Javier Fernández Martínez.

El presidente de la Asociación Ganadera de Nuevo Laredo- Ciudad Guerrero, declaró que la alta dificultad que se vive en el campo por la falta de lluvias, tiene así un paliativo con la apertura al riego mediante las tomas del río Bravo.

“Tenemos entendido que este alivio que vive el campo ante la seguía es gracias al apoyo de aguas de las presas de los estados de Coahuila y Chihuahua, las que trasvasan al caudal del rio Bravo”, dijo el productor

La suspensión de agua para riego por órdenes de Conagua, se dio hacia finales del mes de Octubre, debido al riesgo que representaba la falta de lluvias en la región, propiciando el adelgazamiento del caudal río Bravo.

Reconoció que no todos los ganaderos ni productores de sembradío están dentro de las márgenes de riego en el río Bravo, pero aligera la situación y les permite asegurar el invierno y le resto del 2020

–APOYO DEL MUNICIPIO—

Hablo también del apoyo que les ha brindado el Municipio a productores de ganado y se siembra, al ordenar las dotes de agua para acarreo en pipas y darles de beber a los animales, mediante un orden del servicio en las “garzas”.

Fernández Martínez, dijo que quienes no están en las márgenes del río Bravo para aprovechar la toma de agua reabierta por la Conagua, recurren al servicio que brinda el Gobierno Municipal a través de tomas públicas.

“Quienes no estamos cerca del río Bravo, nos resulta más corto y beneficio recurrir a las “garzas” de servicio público ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, logrando las dotes del vital líquido mediante pago simbólico.

