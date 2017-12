Reacciones encontradas en España ante amenaza de excluirla del Mundial

Madrid, Diciembre 15 – . La Federación Española de Futbol (RFEF) recibió una carta en la que la FIFA le advierte que si se comprueba que existe injerencia gubernamental en el proceso de elecciones, podría quedar excluida del Mundial de futbol y de toda competencia, según publican medios españoles.

La reacción de la FIFA se produjo después de que la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes suspendiera temporalmente durante un año a Ángel María Villar como presidente de la RFEF, por su presunta implicación en la Operación Soule que investiga la Audiencia Nacional.

Ésta acusa a Villar de posibles delitos de presunta administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

Las elecciones a la presidencia federativas, en las que Villar fue reelegido el pasado 22 de mayo, podrían tener que repetirse si así lo dicta el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), órgano que admitió un recurso del presidente del CSD, José Ramón Lete, sobre presuntas irregularidades en el proceso, según los datos desvelados en el sumario de la Operación Soule.

RFEF EXPLICA QUE FIFA Y UEFA PIDIERON HABLAR DE LA SITUACIÓN

La Federación Española de Futbol aclaró que tanto la FIFA como la UEFA le plantearon “su interés por desplazarse a España y mantener lo antes posible una reunión con las más altas instancias deportivas”, ante su “enorme preocupación” por la situación que atraviesa la Federación Española.

En un comunicado la RFEF explicó que la FIFA y la UEFA le trasladaron su inquietud el pasado día 1 en Moscú, con motivo del sorteo del Mundial de Rusia 2018, tras lo que se la comunicaron al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y al secretario de Estado, José Ramón Lete, “estando a la espera de que se concrete una fecha para poder celebrar la citada reunión”.

ESPAÑA VA A IR AL MUNDIAL, DICE RAJOY

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que está “absolutamente convencido de que España va a ir al Mundial de Rusia y además lo va a ganar” y aclaró que el ministro de Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, “no recibió ninguna carta de la FIFA” que advierta de su posible exclusión por injerencia.

Ese escenario no lo contemplo y estoy absolutamente convencido de que España va a ir al Mundial de Rusia y además de que lo va a ganar. El ministro me dijo que no recibió ninguna carta de la FIFA sino una petición de audiencia para tratar del asunto “, afirmó Rajoy.

Tras la reunión del Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno de la UE este viernes en Bruselas, Rajoy afirmó que “los que están al frente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del ministerio tienen el pleno apoyo del Gobierno”.

“LA PRESENCIA DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL NO PELIGRA”

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que “la presencia de España en el Mundial no peligra” y que el Gobierno “actuó con arreglo a la ley y total transparencia”, en lo relativo al proceso electoral de la Federación Española de Futbol.

“He leído lo que ustedes dan a conocer, una carta de la FIFA a la Federación Española de Futbol, no al Consejo Superior de Deportes. En este tema el ministro de deportes actuó con arreglo a la ley y total transparencia. Ha puesto en conocimiento hechos y están tramitándose en estos momentos”, dijo el portavoz del Gobierno.

Preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros por el envío de una carta de la FIFA a la Federación en la que ésta amenaza a España con la exclusión del Mundial de Rusia por injerencia gubernamental, Méndez de Vigo dijo desconocer esa misiva.

