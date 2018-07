Reactivará le regido Chuy Valdez el programa Visitando tu Colonia”  

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas,. Julio 13 – . Por la importancia que reviste para los neolaredenses recibir beneficios en el lugar donde viven, el regidor Jesús Valdez Zermeño reactivará en agosto su programa “Visitando tu Colonia”, un programa noble que el año pasado logró tener una gran aceptación por parte de la ciudadanía.

“Tenemos planeado continuar con el programa en el que veníamos trabajando en las colonias, va a ser a partir del mes de agosto, una vez que nos reintegremos del período de vacaciones, que será a partir del 16 de julio, entonces, la idea es empezar con el programa un poquito más fortalecido visitando las colonias”, señaló Chuy Valdez.

UN PROGRAMA COMPLETO

Con el apoyo invaluable de las regidoras priístas Marina Aréchiga Guajardo y Juany Mata, el programa Visitando tu Colonia llegó el año pasado a 12 diferentes sectores de la ciudad, pero fue suspendido debido al proceso electoral.

Los vecinos se vieron beneficiados con servicios gratuitos como atención médica, consulta dental, asistencia legal, exámenes de la vista, cortes de cabello, lotería de despensa, rifa de regalos y despensas, así como mercado de abasto y lentes a bajo costo, además de afiliaciones y reafiliaciones al Seguro Popular.

“Además, entablamos un diálogo con los ciudadanos y vemos cuáles son las carencias que tienen en cada una de las colonias y servimos de gestores, intermediarios entre cada una de las direcciones y los ciudadanos para buscar que se le dé solución a los problemas que tienen las distintas colonias”, agregó el regidor priísta.

UN CONTACTO DIRECTO CON LOS VECINOS

Para Chuy Valdez, servir a la ciudadanía es su pasión y este programa, en su primera etapa, le dejó un buen sabor de boca.

“Ves cómo tienes la oportunidad de ayudar a la gente resolviéndole algún problema, canalizándola hacia alguna institución que le resuelva lo que a veces no tiene idea que se les puede ayudar y eso de acercarte a los ciudadanos es conocer realmente la ciudad, las carencias que tiene y tratar de aportar lo más que se pueda”, dijo.

Con la colaboración de un nutrido grupo de voluntarios, Visitando tu Colonia se ha hecho popular porque cumple con su cometido de facilitarle los servicios y trámites a la gente.

“Es importante, no tanto para nosotros, sino para la gente, que tengan oportunidad de que se les otorguen los servicios en sus colonias y no tengan que invertir tiempo en venir hasta el centro, porque muchas veces la gente no puede pedir permiso en su trabajo y eso les limita hacer algunas gestiones, entonces el hecho de que nosotros vayamos a las colonias les es de gran utilidad”, concluyó.

