Realiza Santos Hernández la tercera convivencia navideña

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 20 – . Con la asistencia de más de 130 personalidades representativas de las áreas de la educación, la cultura, así como vecinos de diversas colonias de la periferia, el profesor Santos Francisco Hernández Aguilar realizó este sábado su tercera convivencia navideña con un ameno programa artístico musical.

Los jardines de su residencia sirvieron como marco para esta bonita fiesta, misma que se vio revestida por la cordialidad, la amistad y el compañerismo de quienes tuvieron a bien asistir para disfrutar de una deliciosa cena navideña, las bolsitas de dulce y la tradicional piñata.

“Agradezco a todos ustedes la oportunidad que me dan de compartir el pan y la sal, y sobre todo, un festejo más de una Navidad que termina y de un año que también termina, el 2019, y queremos compartirla con todos y cada uno de ustedes. Me siento afortunado de tenerlos como amigos y Dios me los bendiga a todos”, dijo Hernández Aguilar en su mensaje a sus invitados.

Fue el propio anfitrión quien abrió el programa con un poema en el que resaltó el valor de la amistad y recomendó aprovechar el tiempo en disfrutar a las personas que nos rodean.

Conducido por Azucena Rojas y Mario Conde, las cinco horas de convivencia transcurrieron alegres con las interpretaciones musicales de diversos cantantes, para concluir con una bohemia.

Entre los asistentes destacaron artistas plásticos, pintores, cantantes, actores, directores de teatro, poetas, comediantes, compositores y músicos, así como directores y maestros de diversos planteles educativos, quienes respondieron con gusto a la convocatoria.

