Realizan algunas comercializadoras importación “selecta” de autos 2015

Nuevo Laredo, Junio 19 – . Dentro del decreto que por sexta vez amplió en marzo a la importación definitiva de vehículos extranjeros hasta diciembre de 2019, una fisura del aun vigente Tratado del Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) permite la misma transacción con modelos 2015.

La importación definitiva de modelos 2015 se puede realizar apenas desde hace algunas tres semanas, siempre y cuando se presente en la gestión aduanera el certificado de origen como requisito y solo algunas comercializadoras e importadoras lo están realizando, según se logró indagar entre importadores.

“Esto es que si el Decreto marca para este año la importación de unidades motrices 2010-2011, igual se tiene la posibilidad de los 2015 según lo marca el TLCAN, siempre y cuando se presente el certificado de origen”, dijo José Miguel Núñez, importador.

La nacionalización de un 2010-2011 de acuerdo al Decreto, llega a costar en comercializadoras algunos 35 mil pesos, de acuerdo al valor factura de la unidad motriz, en tanto que un 2015 llega a pagar hasta 65 mil pesos, dijo.

“La importación de los 2015 lo marca el TLCAN, ahora bien que cómo se obtiene el certificado de origen, eso lo hacen las importadoras y solamente algunas, por cierto autorizadas”, comentó.

Fue la Secretaría de Economía extendió la vigencia que venció el 31 de marzo del 2019 para ser ampliada hasta diciembre de este año, lo que permite por decreto la importación definitiva de autos usados provenientes de Canadá y, esencialmente, de Estados Unidos.

Entre los requisitos para internar al país vehículos usados están que se cuente con el certificado de origen y que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

