Reaparece la bella Anastacia, luego de vencer cáncer otra vez

Columbus, Ohio, Septiembre 17 – . Exitosos temas como One Day in Your Life o Left Outside Alone se entrelazan con una vida sufrida y de superación en la biografía de Anastacia, la cantante estadunidense que mañana cumplirá 50 años.

La artista conocida por su nombre completo como Anastacia Lyn Newkirk ha padecido cáncer en dos ocasiones y se ha convertido en una voz global en la lucha contra esta enfermedad.

Nacida en Chicago (EU) el 17 de septiembre de 1968, Anastacia encontró fácilmente la inspiración artística en su familia, ya que su padre era cantante y su madre era actriz.

Anastacia debutó con fuerza en el mundo discográfico con el álbum Not That Kind (2000), que en el cambio del siglo situó a la cantante como una heredera en el pop de las poderosas voces de artistas como Tina Turner o Mariah Carey.

Este disco, que triunfó especialmente en Europa, incluía su primer gran éxito, I’m Outta Love.

La continuación no se hizo esperar y en 2001 editó Freak of Nature, disco que presentaba otras cimas de su trayectoria como Paid My Dues o One Day in Your Life.

En 2004 lanzó su tercer álbum, titulado simplemente Anastacia, aunque un año antes la artista desveló que padecía cáncer de mama.

La cantante siempre ha hablado de manera muy franca de su enfermedad, incluso cuando en 2013 volvió a ser diagnosticada de cáncer.

Anastacia, que superó en esas dos ocasiones la enfermedad y que se sometió a una doble mastectomía, colabora en la actualidad con la organización británica Cancer Resarch UK.

Evolution, el último disco editado hasta ahora por Anastacia, llegó en 2017 al mercado.

En lo que queda de año, la cantante tiene conciertos previstos en Noruega, Holanda, Alemania y Rusia.

