Rechaza 75% de encuesta ciudadanía otorgar amnistía al crimen organizado

Cd. de México, Diciembre 07 – . La opinión pública nacional desaprueba la posibilidad de ofrecer amnistía a miembros del crimen organizado a cambio de que disminuya la violencia e inseguridad en el país. Esta opción que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, analiza explorar se considera injustificable aún con los actuales niveles de violencia. Se descarta que las víctimas del crimen organizado vayan a aceptar la medida y tampoco se cree que a los delincuentes les importe ese perdón o que vayan a respetar acuerdos con el gobierno, tal y como se observa en la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.

Existe un sólido rechazo a la posibilidad de otorgar amnistía a los miembros del crimen organizado a cambio de que dejen de cometer delitos y disminuya la violencia (desacuerdo, 75%). La población expone diversas razones para oponerse a ese perdón, en particular, la convicción de que esos delincuentes merecen castigo, la expectativa de que seguirá la violencia e inseguridad, la creencia de que los criminales no cambian y la postura de que con esas personas no se puede llegar a acuerdos.

Casi la mitad de la población se enteró de la iniciativa de López Obrador para explorar una posible amnistía a miembros del crimen organizado como una de las opciones para abatir los niveles de violencia (enterados, 47%). Esa alternativa lanzada por el líder de Morena genera expresiones desfavorables entre la mayoría de la gente: “está mal”, “es una tontería”, “es una locura”, “da desconfianza” y “es incorrecta”, entre otras. Una minoría la ve “bien” o como algo que “hay que analizar”.

La opinión pública concuerda con que en los dos últimos sexenios, en especial en el actual, las medidas de los gobiernos federales para disminuir la violencia han sido poco o nada exitosas (gráfica 3), pero eso no justifica a ojos de la gente considerar la posibilidad de perdonar a las bandas criminales a cambio de pacificar al país (76%). La mayoría desaprueba que el gobierno pudiera llegar a un acuerdo con las bandas del crimen organizado (62%).

No se cree que las víctimas o sus familiares acepten otorgar perdón alguno a los victimarios, aun si es para contribuir a la pacificación (62%). Los mismos entrevistados no aceptarían dar perdón si ellos fueran víctimas de algún criminal (76%).

Tampoco se cree que a los miembros del crimen organizado les interese acogerse a una amnistía como esa. La enorme mayoría cree que no les va a importar (86%). Además se duda de que los criminales sean de fiar para cumplir compromisos. La mayoría piensa que no hay ninguna probabilidad de que respeten acuerdos con el gobierno para acabar con la violencia a cambio de ser perdonados (56%).

Esta controversia se da en un contexto en el que la mitad de la población acepta que sí hay situaciones en las que se justifica el perdón para quien cometió algún delito, pero sólo cuando se trata de faltas menores, robos pequeños o de delitos en defensa propia, accidentales o cometidos bajo amenaza. En contraste, para la mayoría resulta nada aceptable otorgar perdón a asesinos, secuestradores, cómplices, informantes, líderes de bandas criminales y narcomenudistas, aun si se comprometen a no volver a cometer delitos.

