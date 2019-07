Recibe Enrique Rivas el título de Socio Honorario de Rotario NLD

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Julio 03 – . Le entregan la distinción en el contexto de la toma de protesta de la directiva 2019-2020 que preside Martín Reyes Madrigal, por el apoyo a las causas del Club y su afinidad a los ideales de Rotary

En el cambio de mesa directiva del Club Rotario Nuevo Laredo periodo 2019-2020, el presidente municipal Enrique Rivas recibió de los rotarios el título de Socio Honorario por haberse distinguido en su apoyo a las causas del Club y por su gran afinidad a los ideales de Rotary.

El reconocimiento lo recibió de manos de Mauro Aguilar Fabela, presidente saliente y del representante del Gobernador del Distrito 4130, Daniel del Valle López.

Rivas Cuéllar, quien asistió como invitado especial a la toma de protesta de la mesa directiva encabezada por Martín Reyes Madrigal, agradeció la distinción otorgada del Club Rotario Nuevo Laredo y señaló que siempre se ha sentido identificado con los ideales y el trabajo del Club con la sociedad.

“Agradezco la enorme distinción que han tenido con un servidor, siempre he sido un apasionado de mis convicciones, de la lucha y el trabajo por la comunidad y sin duda alguna ahora más, siempre me he sentido sumamente identificado con ustedes los rotarios, por el trabajo que hacen, el común denominador es el bien común, antes de pensar en sí, dar de sí”, destacó el Presidente Municipal.

Daniel del Valle López, representante del Gobernador del Distrito 4130, tomó la protesta a la nueva mesa directiva, ceremonia que fue atestiguado por el alcalde, así como, el abotonamiento al nuevo presidente, entrega de acta constitutiva y cambio de banderines.

Enrique Rivas refrendó a la nueva directiva, el compromiso del gobierno municipal con los clubes rotarios, de seguir trabajando en favor de la comunidad y de quienes más lo necesitan.

“Me atrevo a decir que hoy el Club Rotario en Nuevo Laredo es referente, es el único en el país que lleva a cabo programas de la naturaleza como los que se llevan a cabo aquí, programas exitosos y de mucho beneficio, eso habla de la incansable convicción de poder estar cada día mejor.

Reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta, de poder atender uno de los pilares de la mística del gobierno municipal, tanta sociedad como sea posible y tan sólo tanto gobierno como sea necesario”.

La directiva 2019-2020 la conforman: Martín Eduardo Reyes Madrigal, presidente; Octavio Cardona Castillo, presidente electo; Mauro Antonio Aguilar Fabela, past president; Rafael Baldomero García Ramírez, secretario; Hugo Javier Santos Galindo, tesorero; Luis Gabriel Collantes Chávez, protocolo.

También la integran: Mauro Antonio Aguilar Fabela, director del Comité de Fundación Rotaria; Mario Alberto Salinas Falcón, director del Comité de Proyectos de Servicio; Luis Bernardo Atilano Rodríguez, director del Comité de Relaciones Públicas; Salvador García Guerra, director del Comité de Administración del Club; y Héctor Mendoza Sánchez, director del Comité de Cuadro Social.

El Club Rotario Nuevo Laredo celebró este año su 75 aniversario de fundación en esta ciudad, ha realizado obras en pro de la salud, la niñez en las escuelas, en Centro de Salud Mental y Cruz Roja.

Desde 2016 realiza el Programa de Vacunación VPH en conjunto con el gobierno municipal, Sistema DIF, ‘Palos Garza Maratones’, en beneficio de más de 9 mil 500 menores de edad de la localidad.

