Reconoce Horacio Seoane a la mujer por su gran apoyo al PRI

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Abril 29 – . El candidato a la Diputación Local por el Distrito 2 Horacio Seoane Yeme, reconoció ayer a la las mujeres del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Horacio comentó que son las mujeres el artífice de varios triunfos del Tricolor, Por lo cual es justo que se les brinden conocimientos y buscar mayor apoyo.

“Reconozco la labor de las mujeres que hacen en el hogar, sector privado y en la vida política, estoy a favor de la igualdad, y lo hago, desde las tareas de mi casa, donde repartimos las tareas del hogar, ahí empieza la igualdad”, dijo Seoane Yeme.

El PRI se encuentra fortalecido en este proceso electoral gracias a las organizaciones que conforman este Instituto Político el cual será altamente competitivo en las urnas el próximo 2 de junio.

Al evento asistieron los candidatos diputados locales por el Distrito 1, 2 y 3, Laura Valdez, Horacio seoane, Baudelia Juárez, donde cada candidato tuvo su intervención.

Además de la fórmula ganadora del PRI, estuvieron representantes del comité directivo Estatal y municipal del partido como también la presidenta Estatal del ONMPRI Copitzi Hernandez, y parte de la estructura que forman la gran familia Tricolor, equipo en el que el abanderado del PRI por el distrito 2 tiene gran confianza.

–BIENVENIDAA BAUDELIA EN LA VOLUNTAD Y T. IV–

La maestra Baudelia Juárez García se reunió con vecinos de la colonia Voluntad y Trabajo IV, ante quienes planteó sus propuestas como candidata del PRI a la diputación local por el primer distrito electoral, que abarca colonias del poniente de la ciudad.

En la reunión les planteó la mejora en servicios de salud, como lo es impulsar la construcción de un hospital al poniente de la ciudad, así como la gestión para pavimentaciones de calles y avenidas, así como la reparación de drenajes colapsados que son los que más proliferan en el área.

Durante más de una hora, la abanderada priísta estuvo dialogando con hombres y mujeres, quienes le expusieron que la ciudad necesita regresar al tiempo en que el PRI era gobierno, cuando se sentían más atendidos en sus demandas.

“Nosotros sabemos que la ciudad recibe mucho dinero del gobierno, pero no sabemos a dónde se va, nuestras calles están hechas pedazos y necesitamos que usted llegue al Congreso para que vigile que los recursos se apliquen bien, porque una calle en mal estado descompone nuestros vehículos y los olores fétidos de las fugas del drenaje pone en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias”, le dijo el señor Antonio Pastrana.

Por toda respuesta, la candidata priísta le dijo que aspectos como el anterior, es por lo que quiere llegar a ser diputada local, para destrabar los recursos y legislar para que se apliquen bien en calles, en alumbrado público, en escuelas, en becas, en un nuevo hospital a ese lado de la ciudad y en otros rubros que la gente necesita.

«Porque soy una mujer de palabra, porque mi papá me lo enseñó, así es que me comprometo a que una vez que llegue al Congreso del Estado, gestionaré recursos para mejoras en la ciudad y además si las autoridades no los atienden, yo los acompañaré para que así sea», dijo ante los vecinos, quienes le aseguraron darán el voto a su favor.

–IDENTIFICA LAURA VALDEZ CON MUJERES QUE TRABAJAN–

Con propuestas claras y directas es como la candidata a la diputación local, Laura Valdez Covarrubias recorrió la colonia 150 Aniversario la tarde del jueves en su segunda semana campaña política.

La abanderada tricolor por el tercer distrito saludó de mano a los residentes de esta colonia quienes se sumaron a este proyecto de propuestas en beneficio de todos los tamaulipecos.

“Me parece una mujer sincera, me platicó, que es madre de familia y que también trabaja y me aseguró que defenderá lo que más queremos y pues yo estoy con Laura Valdez”, aseguró Clarita Martínez, vecina de la colonia.

Laura Valdez, agradeció el bonito recibimiento y todas las muestras de apoyo de hombres, mujeres y familias completas en su caminar por las calles de esta colonia ubicada al poniente de Nuevo Laredo

“Agradezco a todas las personas que se están sumando y ya están haciendo equipo con nosotros, que nos están dando la oportunidad de conocer nuestras propuestas y que son su apoyo seré su voz en el congreso del estado”, comentó Laura Valdez.

Con el apoyo de todo el tercer distrito, la candidata del PRI a la diputación local, Laura Valdez Covarrubias, fortalece su proyecto rumbo al Congreso de Tamaulipas.

