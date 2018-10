Reconstruye la escritora Wendy Guerra, la historia de La Lermandad

Cd. de México, Octubre 23 – . En El mercenario que coleccionaba obras de arte, la escritora Wendy Guerra (La Habana, 1970) cuenta la historia de Adrián Falcón y La Hermandad, un grupo de guerreros urbanos procedentes de Cuba, Nicaragua y Colombia, quienes se refugiaron en Estados Unidos para organizar actos terroristas bajo una idea: eliminar el castrismo y volver a Cuba.

La narración es casi un documental que inicia a principios de los años 60 del siglo pasado y podría ser llevada a Netflix o HBO; es un “documento histórico” que cuenta las vicisitudes de Falcón, un cubano de izquierda que emigró a Miami cuando su padre fue fusilado, para integrar a esa generación desplazada que construyó La Hermandad, el grupo que utilizaría el terrorismo para derrocar el castrismo, mediante actos de sabotaje y que más tarde encontró en las canciones de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez un arma para luchar en Nicaragua.

Pero Falcón, sobreviviente de aquel grupo, quebró su historia cuando empezó a colaborar con el narcotráfico, cobró las cuentas de Pablo Escobar, prestó sus servicios a la CIA y a la Contra nicaragüense. Hoy ese personaje colecciona obras de arte, se dedica a la seguridad privada y cuida a sus nietos mientras lee la obra de William Faulkner y escucha la música de Stravinski.

¿Es real Adrián Falcón y esa Hermandad que cambió el rumbo de América Latina?, se le cuestiona a la también autora de Negra y Todos se van. “Es 99.99% real, son historias que el personaje me contó de su grupo, que documenté y luego escribí de memoria; es un dictado de memoria donde amueblé sus apartamentos y definí algunos de sus gustos por las mujeres… bueno, algunas no, y él también me las dictó.

Pero La Hermandad sí existió y me recuerda a las series de Netflix, porque fue un grupo de jóvenes, algunos cubanos y otros nicaragüenses y colombianos, que se unieron para financiar una causa; algunos se lo robaron y otros murieron en el intento, y este personaje es uno de los grandes sobrevivientes de la historia”.

¿La narración es un repaso por los movimientos sociales de América Latina? “Yo conocía perfectamente la historia de la revolución cubana, pero no de la contrarrevolución. Siempre se habla del Che Guevara, pero no del que lo mató. Sin embargo, quiero aclarar algo: Yo no estoy del lado de nadie. Mi trabajo fue recuperar la memoria, saltar la tapia e ir más allá de lo que nos han dicho sobre la revolución. Lo interesante era salir de la zona de confort, ir con el villano y hacerlo confesar. Eso fue mi arte, mi tarea. Esta novela fue como un combate, porque la elección de armas fue el registro que elegí para trabajar con él y que nos contara casi todo”.

¿Qué pasó cuando supo que La Hermandad se había ligado al narcotráfico, a los Contras y a la CIA? “Me hizo dar tres pasos atrás, porque me aterré y luego me ocupé de conocer esta historia que es un tesoro a nivel historiográfico y logístico. Esto es un documento histórico más que una novela, porque nunca se había dicho que la Contra luchaba con canciones de Silvio y de Pablo”.

¿Qué le sorprendió de este mercenario que hoy es coleccionista de arte? “Que este hombre fue un buen padre a pesar de lo vivido, que hay muchas contradicciones y mucho dolor cuando no se entiende la historia de tu continente. Yo creo que estamos completamente colapsados de ideologías y esta novela es un mapa de ese colapso. Pero insisto: yo no estoy de parte del mercenario ni de la revolución cubana”.

ELEVADOR MORAL

El escritor cubano Guillermo Cabrera Infante escribió que “hacer terrorismo político no es, como se dice, juego de niños, y si es un juego, debe parecerse a la ruleta rusa”. Bajo esa idea se construye El mercenario que coleccionaba obras de arte (editorial Alfaguara, 2018).

Estoy de acuerdo con eso, pero también en el epígrafe de Victor Hugo que está al inicio, donde dice que “en muchos casos el héroe no es otra cosa que una variedad de asesino”. Porque en esta historia el personaje también es un gran lector. Es más, esa frase me la facilitó él y ha sido bien complicado entenderlo”.

¿Por qué es difícil de entender a Adrián Falcón? “Uno crece con la idea de que el malo es malo y el bueno siempre es bueno. Pero con él hay que tomar un elevador para subir y bajar a lo largo de sus muchos matices. Digamos que él es un guerrero sui géneris, porque no todos los mercenarios compran obras de arte, no todos leen a Faulkner. Y por eso él es el único modelo a través del cual pude transitar y comprender el dolor de América Latina”.

¿Por qué cree que los historiadores no han indagado en este punto? “La literatura siempre está a la vanguardia en esto, quizá porque los archivos históricos tardan mucho en abrir. También es cierto que la mayoría de los historiadores no tienen la visibilidad de un escritor. Pero en este libro está la documenta y el asentamiento histórico que es un modo de llegar al nervio, al verdadero viacrucis de nuestros continentes. Un hombre que mata en nombre de algo, (sea) de izquierda o derecha, no es un héroe, es simplemente un hombre que ha matado y esto lo he entendido en estos días”.

¿Logró asimilar la historia? “Ha sido terrible. Yo me negaba a presentar el libro, porque cualquier cosa que diga puede ser una bomba hacia Cuba, hacia Nicaragua. Ahora estoy cansada y espero que la humanidad y la crítica lo tome como un documento más que como novela. Yo creo en una sociedad en donde algún día no haya que matar a alguien para poderla construir”.

¿Considera que el arte pudo limpiar el alma de este mercenario? “Yo puedo decir que su mejor lado está en el arte. Es lo que puedo responder, porque también yo tengo una vida y la quiero conservar”.

