Recuento del Día sin Mujeres; un 50% faltó en centros comerciales  

Nuevo Laredo, Marzo 13 – . Casi un 50 por ciento de la totalidad de empleadas sería el recuento de ausentes en centros comerciales adheridos al Sindicato de Trabajadores de Tiendas de Autodescuento durante el movimiento de protesta “Un día sin Nosotras”.

Tiendas de autoservicio como Soriana, Smart y City Club, sumarán mil 100 mujeres sindicalizadas de un total de empleados que rebasaría los dos mil 500, lo que equivale al 50 por ciento del total del personal, para así sumar las 450 féminas que decidieron no asistir en apoyo al movimiento, dijo Félix Alberto Alemán.

El dirigente de la CTM estableció que sólo un número muy mínimo de mujeres decidió acudir a labores normalmente, en tanto que la mayoría decidió ausentarse y respaldo al movimiento nacional registrado el lunes pasado.

“Quienes acudieron a los centros labores, que fue un mínimo, simplemente no les interesó el movimiento y prefirieron acudir aun cuando no se le haría alguna rebaja al salario en caso de que no asistieran”, apuntó.

La evaluación de ausentes apenas dado a conocer por las tiendas de autoservicio con empleadas que integran el Sindicato de Trabajadores de Tiendas de Autoservicio, no arrojó daños si se considera que es un día de bajos compradores, comentó.

“Debemos recalcar que fue decisión de las empleadas no acudir a trabajar en respaldo al movimiento nacional y que a ninguna se les descontó el día al estar de por medio un acuerdo con las empresas”, expresó.

.Mencionó que los paros escalonados fueron una buena estrategia de cada uno de los centros comerciales Smart que les impidió mayores problemas, aunque sí la molestia de compradores al encontrar los negocios cerrados.

Alberto Alemán destacó que Nuevo Laredo se distingue por contar con una excelente mano de obra, donde predomina la constancia y disciplina laboral, lo que hace ver con confianza el ritmo laboral cotidiano.

