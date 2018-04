Recurrirán a pruebas de ADN para identificar a desaparecidos  

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Abril 20 – . Agentes de la División Científica de la Policía Federal arribaron a Tamaulipas para iniciar este día una jornada de toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas con el fin de realizar una búsqueda e identificación de personas con más eficiencia.

Fuentes de la corporación confirmaron la llegada del personal que desde esta mañana se instaló en las oficinas de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en la capital, Ciudad Victoria.

En marzo de este año, el personal de la División Científica ya estuvo en el municipio de Jiménez, Tamaulipas, donde recolectaron un total de 30 muestras, por ser uno de los lugares con un mayor número de desaparecidos en la entidad.

“Donde hay más incidencia de personas desaparecidas”, indicó una de las responsables de tomar las muestras de ADN, que consisten en un análisis de saliva y sangre.

La tarea que realizarán en Tamaulipas, dijo la fuente, consiste en tomar muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas para enviarlas a México y hacer el cruce de datos con la base nacional.

Antes de Tamaulipas han estado en Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Veracruz, por ser de los Estados con mayor incidencia de personas desaparecidas.

Tamaulipas lidera a nivel nacional con un registro oficial de casi 6 mil personas desaparecidas por lo menos en la última década.

A esta campaña no se ha dado difusión, luego de que una fuente de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) señaló que es una actividad del Gobierno Federal.

No obstante, el personal de la División Científica, señaló, que es la PGJT por conducto de la Fiscalía Especializada de Atención a Personas no Localizadas o Privadas de su Libertad, quien encabeza las tareas de la campaña.

La Policía Federal dijo que cuenta con capacidad para realizar las muestras de ADN que sean necesarias por día, en una campaña que al parecer se extenderá hasta el domingo.

Me gusta: Me gusta Cargando...