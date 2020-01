Reducirá Estado gastos excesivos ante recorte de recursos federales

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Enero 07 – . Recortes no frenarán el desarrollo del estado, señaló el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al destacar que con austeridad harán más con menos y que no quitará el dedo del renglón exigiendo lo que le corresponde a la entidad en materia de recursos federales.

Todo aquello que esté al alcance de las secretarías de evitar viáticos excesivos, gastos en comidas todo aquello que no impida el buen desempeño de las secretarias es algo que se tiene que reducir, externo textual el mandatario.

“Haremos más con menos y paralelo a ello vamos a exigir y demandar más recursos a la federación. Es por eso que la próxima semana estaremos convocando a la Convención Hacendaria para mejorar la distribución de los recursos”, dijo.

Cabeza de Vaca dijo además que Tamaulipas es el estado que más aporta a la federación y es de los de menos reciben, son recursos que se vean reflejados en obras para Tamaulipas es ahí donde se quiere que se evalúe esta fórmula, para que se tome en cuenta a los estados que más aportan y es algo en donde se va seguir insistiendo.

