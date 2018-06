Reencuentran Daniel Peña y colonos de la Américo Villarreal, una colonia PRI

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Junio 07 – . El candidato del PRI a la presidencia municipal Daniel Peña Treviño recorrió ayer la colonia Américo Villarreal donde platico de frente a frente con lo ciudadanos de este sector de la ciudad.

Con sumo agrado los vecinos de este sector recibieron a el que será el próximo alcalde, quien señaló que la ha visto crecer gracias a las gestiones de PRI.

”Yo recuerdo esta colonia, no podías entrar, había mucho lodazal, no había pavimento, no había luz, no había drenaje, no había agua”.

“Se formaron los comités sociales de base, a través del Movimiento Territorial, después se invirtieron en seccionales y después en una estructura, cuando se terminó de urbanizar, esta colonia es producto del gobierno del PRI”, mencionó.

El candidato tricolor fue recibido con gran ánimo por parte de los ciudadanos, quienes tienen la necesidad de ser escuchados y le contaron sobre el abandono qué hay en esta zona de la ciudad ya que incluso, no conocen a su regidor.

Entre las principales inquietudes de los vecinos de la Américo Villarreal,estuvieron el tema del drenaje y del canal de concreto que despide malos olores.

“Es un foco de infección, es un canal que si esta bien hecho, pero lamentablemente hay fugas de drenaje y todo eso daña la salud, hay que cuidar la salud y por eso es bueno que se analice lo insensible del mal gobierno que tenemos actualmente”, aseguro Daniel.

Como es costumbre, Daniel Peña estuvo acompañado de su esposa Elsa Tamez, quien con mucho ánimo percibió las necesidades de los ciudadanos vulnerables, lo cual le permite conocer las necesidades de los grupos vulnerables y que le permitirá tener una visión más amplia y actual de la ciudad cuando llegue al DIF.

El recorrido concluyó con un mensaje del candidato, quien habló directo a los ciudadanos reunidos en un terreno baldío ubicado en Jesús Ávalos y Río de Janeiro.

