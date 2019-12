Reforzarán actividad de PCyB con personal 24 y 31 de diciembre

Por Felpe Ángel Burnes Ríos

Nuevo Laredo, Diciembre 23 – . La Dirección de Protección Civil y Bomberos (PCyB), destinará más elementos que estarán alerta y al cuidado de la ciudadanía, las noches del 24 y 31 de diciembre para atender situaciones de emergencia en estas fiestas decembrinas.

Por las festividades que celebran las familias en estas fechas con uso de pirotecnia, Joel Silva Pulido, jefe de Servicios Hospitalarios de PCyB, mencionó que se redobla el personal.

“Cada año en estas fechas se redobla el personal por parte del departamento, se solicita al personal que esté disponible que acuda a apoyar, por lo general serán entre 50 y 60 elementos que estarán colaborando el 24 y el 31”, informó.

Refirió que el trabajo de la dirección es principalmente de prevención por lo que hizo una serie de recomendaciones para la ciudadanía que enciende fuegos pirotécnicos en estas fiestas decembrinas.

“Los padres de familia deben estar siempre vigilantes de las niñas y niños, que los artefactos que utilicen sean los adecuados para su edad y procuren no almacenarlos en los bolsillos de la ropa, pues con la fricción puede generar una chispa y provocar un accidente”, indicó.

También explicó que si de alguna manera el cuete no explota, no intenten moverlo, es preferible echarle agua antes para evitar que explote en alguna extremidad de la persona, así como evitar arrojar pirotecnia a los domicilios que pueden provocar incendios.

Puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos de PCyB 867-7122124, 712-3030 y el número de emergencias 911.

