Regresa Florinda Meza… y es al cine; Chispirito estaría feliz, dice

Cd. de México, Mayo 10 – . Florinda Meza regresa a la pantalla grande con “Dulce familia”, una comedia en la que interpreta a una actriz muy elegante y famosa que lucha con todas sus fuerzas por no envejecer, pero que de cualquier modo es encasillada por su edad.

Se trata de una situación que la actriz mexicana ve con frecuencia en la vida real y no solo en la industria del entretenimiento.

Es muy triste que exista todo eso, pero no sólo en el cine, en cualquier empleo. Ahora resulta que una persona de 40 años es difícil conseguir empleo porque lo consideran viejo. ¡Imagínate a los 60! Y la verdad es que a los 60, o yo a los 70 que tengo, todavía tengo mucho que dar”, dijo Meza en una entrevista reciente con The Associated Press.

No había hecho cine en 30 años; su última película fue “Música de viento” de 1988, escrita y dirigida por Chespirito.

¿Qué la hizo volver a la gran pantalla?

Que me llamaran, así de sencillo”, expresó, además de un guion que la “satisfizo de sobra” y el elenco, que incluye a Regina Blandón, Vadhir Derbez, Fernanda Castillo y Paz Bascuñán.

En “Dulce familia”, que se estrena el viernes en México, Meza da vida a doña Verónica, que además de actriz famosa es madre de tres hijas: la popular nutrióloga Bárbara, la diseñadora Ale y la exitosa repostera Tamy, la única que no cumple con el ideal de cuerpo esbelto que adora su madre. Rodada en Chile, la cinta fue escrita por el uruguayo Guillermo Amoedo y dirigida por el chileno Nicolás López.

Meza, quien por décadas trabajó bajo la dirección de Chespirito, dijo que el comediante y escritor fallecido en 2014 estaría contento por ella.

Sé que a Roberto le habría gustado verme y sé que le gustaría verme lo mejor posible, y sé que además estaría feliz de que yo interpretara comedia, que es el género de géneros”, expresó la actriz en una conferencia de prensa.

