Regresan a cobrar dieta 16 senadores y diputados que ganaron cargo nuevo

Cd. de México, Julio 12 – . Aunque ganaron un nuevo cargo de elección popular, 16 senadores y diputados federales regresaron al Congreso para concluir su actual encargo… pero también por su dieta mensual y su Fondo de Separación Individualizado.

Este fondo, para el caso de los senadores, es de al menos un millón 872 mil pesos para cada uno.

Ayer y el 4 de julio, la Comisión Permanente dio cuenta del regreso a sus actividades ordinarias de 105 legisladores federales, 12 de ellos senadores y 93 diputados.

Sin embargo, ya ninguno tiene mayor trabajo porque no forman parte de dicha instancia, sus comisiones ya no sesionan ni habrá periodo extraordinario en alguna de las dos cámaras.

Entre los legisladores que ganaron y regresan están Layda Sansores, quien obtuvo la alcaldía de Álvaro Obregón, en la CDMX; Delfina Gómez, próxima senadora por el Edomex, y Juan Carlos Romero Hicks, próximo diputado federal por Guanajuato.

Vuelven al Congreso por unos milloncitos

A pesar de haber ganado una alcaldía, una curul o un escaño, 16 senadores y diputados retornan a sus funciones.

A pesar de que ganaron un nuevo cargo de elección popular, 16 senadores y diputados federales regresaron al Congreso de la Unión para concluir el periodo constitucional de su actual encargo, con la consecuente entrega de su dieta mensual, pero también para recibir su Fondo de Separación Individualizado, que en el caso de los senadores es de al menos un millón 872 mil pesos por cada uno.

Ahora bien, los ganadores de las elecciones del 1 de julio no son los únicos que regresaron a los dos últimos meses de vida de la LXIII Legislatura, pues desde la semana pasada se reincorporaron 80 diputados federales, que también recibirán su dieta mensual de julio y agosto, así como su fondo de retiro.

El 4 de julio y este 11 de julio, la Comisión Permanente dio cuenta del regreso de 105 legisladores federales a sus actividades ordinarias, aunque ya ninguno de ellos tiene mayor trabajo, porque no forman parte de la Comisión Permanente, sus comisiones ya no sesionan y es prácticamente un hecho que no habrá un periodo extraordinario de sesiones en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Del universo de estos 105 legisladores federales, 12 son senadores de la República y 93 son diputados federales.

De acuerdo con el Manual de Percepciones de los Senadores, que se publica cada mes de febrero en el Diario Oficial de la Federación, los senadores tienen entre sus prestaciones un Fondo de Separación Individualizado, que se integra con aportaciones mensuales de cada uno de los 128 legisladores, por un equivalente a 10% de su dieta mensual. Y por cada peso que ellos ahorran, el Senado les da otro peso.

Desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el pasado lunes 9 de julio, cuando les depositaron la dieta del mes de agosto, los senadores han ahorrado 11 mil 700 pesos mensuales de su dieta, más 11 mil 700 pesos que les pone el Senado. Eso se concentra en una cuenta administrada por la aseguradora MetLife y tiene una de las tasas de rendimiento más alta, de acuerdo con la explicación obtenida.

En total, los 128 senadores han ahorrado 23 mil 400 pesos mensuales por 72 meses, lo que representa un millón 684 mil 800 pesos. Los intereses obtenidos hacen que la cifra llegue a un millón 872 mil 147.6 pesos, que recibirán a partir del 15 de agosto; la cifra varía, porque no todos los senadores estuvieron los seis años. Por ejemplo, quienes se convirtieron en gobernadores, el retiro lo hicieron al irse.

El dinero que se pagará a los 128 senadores suma cerca de 200 millones de pesos, pero ese dinero no se dispone del presupuesto de este año, sino que se ha entregado mensualmente.

Un esquema similar tienen los diputados federales, pero con cifras diferentes.

Entre los senadores y diputados que ganaron y regresan están los morenistas Layda Sansores, quien ganó la alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México; Raúl Morón, ganador de la alcaldía de Morelia, Michoacán; Alejandro Armenta, quien ganó una senaduría por Puebla; María Antonia Cárdenas, próxima senadora por Jalisco; Delfina Gómez, próxima senadora por el Estado de México; los panistas Juan Carlos Romero Hicks y Pilar Ortega, próximos diputados federales por Guanajuato; Martha Elena García, diputada federal plurinominal; Federico Döring, diputado local del PAN por la Ciudad de México y Santiago Taboada, próximo alcalde de Benito Juárez; Alejandra Noemí Reynoso, próxima senadora por Guanajuato.

También los perredistas Érik Juárez, quien ganó una diputación local; Érika Irisama, quien ganó una alcaldía; María Élida Castelán, próxima diputada local; Luis Ernesto Munguía y Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano, quienes serán diputados locales, entre otros.

Me gusta: Me gusta Cargando...