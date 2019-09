Remarcan la ciudad de Austin como un oasis creativo y liberal en Texas

Austin, Septiembre 19 – . En pleno corazón de uno de los estados más conservadores y extensos de Estados Unidos, la capital de Texas aparece como un pequeño oasis, casi como una isla. Son conocidas las posturas progresistas de uno de los polos universitarios más importantes del país, que presume de ser la capital de la música en vivo, de su ambiente joven, de su cultura alternativa, de ser una ciudad verde y una de las más seguras… Hospitalaria y relajada, Austin es una rareza en Texas.

En la urbe, cuyo lema no oficial es Keep Austin weird (Mantengamos un Austin raro), las cosas se han hecho siempre de forma distinta a otras ciudades más tradicionales de Texas como Houston o Dallas. La comunidad hippie ha tenido desde los años sesenta una presencia notable en Austin, que hoy acoge dos de los más famosos festiva­les de música del país, el Austin City Limits, del 4 al 13 de octubre, y el South by South­west, que se celebra cada mes de marzo. A ambas citas acuden tanto consagrados como nuevos músicos de rock, indie, bluegrass, country, folk o reggae de la escena norteamericana e internacional.

Se ha convertido en un polo de atracción para jóvenes y turistas

Además, la oferta de conciertos y recitales es abrumadora cualquier día de la semana en locales dispersos por toda la ciudad –especialmente en la Sexta Avenida y en el downtown–. Es también uno de los mejores ­lugares, fuera de México, para disfrutar de la comida mexicana, aunque adaptada al gusto del norte, la famosa tex-mex.

Austin se ha convertido en una de las ciudades más visitadas del estado más grande de EE UU, después de Alaska, y es un lugar que atrae a jóvenes de todo el país que deciden instalarse en esta comunidad diversa y creativa.

Buena parte de su carácter cosmopolita se lo debe a su universidad, la University of Texas at Austin. Fundada en 1883 y con más de 50.000 alumnos, es uno de los campus más grandes y es el centro virtual de la ciudad; está situada cerca del Capitolio. La capital texana puede ser también una gran sorpresa que merece la pena ser explorada para viajeros deseosos de conocer nuevos destinos en Estados Unidos, más allá de California o Nueva York.

Me gusta: Me gusta Cargando...