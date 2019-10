Reprocha AMLO a Coparmex que defienda sanción a facturación falsa

Cd. de México, Octubre 6 – . Tras la aprobación de las reformas para sancionar la emisión de facturas falsas, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la postura de la Coparmex para defender estos esquemas que favorecían la falsificación de facturas, la creación de empresas fantasma. Acusó que esta organización actúa más como un partido político, como la oposición: «me llama la atención que la Coparmex se oponga a esto ¿cómo van a defender esto? Es increíble».

Durante su conferencia matutina aseguró que tienen plena libertad de promover los amparos que consideren, eso es un derecho «pero esto no sólo es un asunto legal, es un asunto moral. Los deja muy mal parados. Imagínense que estén defendiendo facturas falsas».

Para el Presidente, la aprobación de esta reforma constituye una manera de poner orden y aplicar el principio de igualdad porque «no es posible que se aplique la ley solo a aquel que no tiene influencia, que no tiene agarradera, que no tiene como comprar su inocencia, pero los delincuentes de cuello blanco son los peores, los corruptos. Era para que estuvieran pidiendo disculpas. Hay quienes se aferran».

A pregunta expresa sobre la postura también critica del Consejo Coordinador Empresarial, descartó que sean la misma condición. Pues asumen otra actitud.

Describió que hay varios momentos en el proceso para imputar un delito porque si se compran dos micrófonos -ejemplificó-, el Servicio de Administración Tributaria solicitará a la empresa que presente la mercancía para acreditar su compra. En un segundo momento, se remite a la Procuraduría Fiscal en donde también se le requiere la presentación de los dos micrófonos, pero si no se presentan aún se tienen dos instancias más para hacerlo, ante la Fiscalía General de la República y ante el juez.

Me gusta: Me gusta Cargando...