Reprueba “El Piojo” tanta rotación de jugadores en Selección Mexicana

Cd. de México, Julio 04 -. Miguel Herrera, técnico del América, opinó que las constantes rotaciones que hace Juan Carlos Osorio, técnico de la selección nacional, en el plantel son la principal razón para no obtener resultados más sobresalientes.

“La situación desafortunada del entrenador es tanta rotación y que de repente un equipo que se veía bien en las eliminatorias, en los torneos internacionales le ha costado mucho trabajo; pero bien (el funcionamiento), bien a secas”, señaló el “Piojo” en el aeropuerto capitalino antes de viajar a Estados Unidos para disputar cuatro partidos de preparación rumbo al inicio del torneo Apertura 2017.

Por otro lado, el timonel confirmó que el defensa argentino Paolo Goltz viajó a su país para integrarse a Boca Juniors, actual campeón del torneo.

“Goltz ya se fue, ya pertenece a Boca; trabajamos poco, pero es un buen muchacho, le deseamos todo el éxito del mundo. Él tenía ganas de ir”, señaló.

Finalmente, el estratega aclaró que por el momento no ha recibido ninguna petición por parte de Selecciones Nacionales para que el delantero Oribe Peralta participe en la Copa Oro.

“A mí todavía no me han dicho nada, hay que hablar con Oribe porque ya no es un chavito, es un tipo con 33 años y tiene que definir qué es lo mejor para él”, precisó.