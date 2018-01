Resiente Texas ola de terremotos debido a los concurrentes fracking

Austin, Texas, Enero 15 – . Cathy Wallace explica que un terremoto es “como un ruido, un estruendo bajo tus pies que viene directo hacia tu casa como una locomotora, y tú sientes y oyes cómo se acerca”.

Wallace no vive en California ni en ninguno de los otros estados de Estados Unidos con riesgo sísmico. Vive en el norte de Texas, una de las regiones con menos peligro de terremotos del país; al menos hasta que llegó la tecnología de fracturación hidráulica o fracking.

La actividad desenfrenada de la industria energética no es ninguna novedad en Texas. Aun así, en la actualidad no solo implica la perforación en zonas remotas. Desde hace una década, desde que en los campos de Barnett [en la cuenca Forth Worth] se empezó a utilizar el fracking, los campos perforados han pasado a formar parte del paisaje urbano de la cuarta área metropolitana de mayor tamaño del país. Algunos de estos campos están situados a escasos metros de casas, negocios, iglesias, escuelas, parques y del undécimo