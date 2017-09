Respiro para las ciudades santuario bloqueo logrado a la Ley SB4 Texas

Austin, Texas, Septiembre 07 – . Un juez estadounidense bloqueó el miércoles partes de una ley (SB4) del estado de Texas que pretendía contribuir a la aplicación de las leyes federales de inmigración al castigar a las llamadas “ciudades santuario”, en un fallo que se conoció dos días antes de que la medida entrara en vigor.

El juez de distrito Orlando Garcia, de la corte federal de San Antonio, determinó que la medida de Texas no resistiría a un análisis constitucional.

“La corte no puede y no puede cuestionar una decisión tomada por un legislativo”, escribió Garcia en su decisión de 94 páginas. “Sin embargo, el estado no puede ejercer su autoridad de una manera que viole la Constitución de Estados Unidos”, agregó

La ley de Texas, que apunta contra cualquier jurisdicción que se rehúse a cooperar con las autoridades federales de inmigración, es considerada como una de las medidas más duras contra la inmigración ilegal en el país.

La legislación habría sido la primera de su tipo desde que el presidente Donald Trump asumió el poder en enero. El mandatario republicano ha prometido que perseguirá a los inmigrantes indocumentados.

La decisión del juez federal, entre otras cosas, bloquea una parte de la ley que exigía a las agencias de seguridad locales en Texas que cumplan los pedidos de los agentes de inmigración de Estados Unidos de detener a los indocumentados en sus cárceles hasta que pudieran ser retirados para tramitar su deportación.

La American Civil Liberties Union presentó una demanda contra la ley de Texas en representación de algunas jurisdicciones locales del estado”.