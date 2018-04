Resurge David Bowie, cósmico, juguetón, eléctrico o camaleónico

Los Ángeles, Abril 09 – . Extravagante, cósmico, juguetón, eléctrico o camaleónico, David Bowie, el Duque Blanco, resurge en múltiples facetas por conducto de la cámara del británico Mick Rock.

El músico, compositor y actor fue captado en backstage y durante sus conciertos, así como en reuniones con amigos, durante sus viajes en tren, al rezar o hacer performance con los ojos.

Estas imágenes, resultado de la amistad que Bowie sostuvo con Rock, se presentan en la exposición Starman, montada en el Museo Cuatro Caminos, donde destaca el alucinante cabello naranja del ícono del rock, el saturado maquillaje que enfatizaba con un gran círculo dorado en la frente o sus brillosas y coloridas vestimentas.

La peculiaridad de la muestra radica en que los visitantes pueden observar cada una de las fotografías con un vaso de cerveza en mano, además de entrar a una pequeña sala y acomodarse en pequeños sillones rojos para disfrutar en la oscuridad y sin ninguna prisa de algunos videos originales de Bowie.

Mick Rock no sólo fue el testigo privilegiado, el fotógrafo oficial y amigo (por más de 50 años) de David Bowie, sino también fue su socio creativo en los inicios de la carrera musical del cantante en los años 70, escribió para la muestra el fotógrafo Rodrigo Palma.

“Fue así que Rock participó de manera activa en la gestación de la estética de Ziggy Stardust, encargándose de la dirección artística de las producciones visuales de ese periodo.”

Mick Rock también captó con su lente a varias bandas y personajes como Queen, Lou Reed, Iggy Pop y Blondie, pero con Bowie, ha dicho el fotógrafo: Era un placer captar su genio con mi cámara. Van Morrison es un increíble cantante, pero no precisamente el más amable para ser fotografiado. Bowie sí lo era.

A lo largo de la muestra, se observan frases del cantante, como la siguiente: Mick me ve de la manera en la que veo o No sé adónde voy, pero prometo que no será aburrido.

La exposición Starman es tan inusual como el protagonista, cuyas 80 imágenes, algunas inéditas, se observan desde cualquier perspectiva del recinto. Aunque también distraen al público dos elegantes autos de conocida marca, los cuales alejan la atención hacia la estrella homenajeada.

El programa de actividades incluye la proyección de filmes protagonizados por Bowie, como El hombre que cayó a la Tierra (1976), El ansia (1983) y Laberinto(1986).

De la misma manera en que hubo fiesta de inauguración el pasado 23 de marzo, cada jueves y sábado se abre el Club Bowie, espacio para diyéis y bandas invitadas que rinden tributo al cantante.

El 28 de abril desde las 20 horas habrá una Closing party #FueraDeLoOrdinario con la presencia de bandas y diyéis, con dos pisos de fiesta habilitados. Además, en el espectáculo Live Bowie Music, por Alfonso André (Caifanes) y amigos, participarán los diyéis La Reclu vs Marianette, Las Palmeras y Los Hechiceros.

Starman, de Mick Rock, se exhibirá hasta el 29 de abril en el Museo Cuatro Caminos, ubicado en avenida Ingenieros Militares 77, Lomas de Sotelo, Naucalpan. Horario: martes a domingo de 11 a 18 horas. Costo de entrada: 150 pesos, y en esta ocasión sin descuento para estudiantes y maestros.

