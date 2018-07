Retiran los cargos por “tocamientos” a Stormy, ex novia porno de Trump  

Washington, Julio 13 – . El fiscal de Ohio retiró los cargos contra Stormy Daniels, la actriz de películas pornográficas que dijo que tuvo una aventura con Donald Trump antes de que se convirtiera en presidente de Estados Unidos, tras ser arrestada mientras realizaba una presentación en un club de baile exótico este jueves, informó su despacho.

La actriz de 39 años, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, fue acusada de tocar a tres clientes, que eran detectives encubiertos, en el incidente en las primeras horas del jueves, dijo la policía de Columbus, Ohio, en un comunicado.

Su abogado Michael Avenatti describió los acercamientos como “no sexuales”.

Registros judiciales online muestran que los tres cargos por delito menor por operar ilegalmente un negocio de orientación sexual vinculados a tocar conscientemente a un cliente fueron retirados.

Me complace informar que los cargos contra mi clienta @stormydaniels han sido retirados completamente”, publicó Avenatti en Twitter, donde agradeció a los fiscales por su “profesionalismo”.

Según la ley de Ohio, los clientes de clubes de nudistas y empleadas desnudas o semidesnudas no tienen permitido tocarse.

El fiscal de Columbus, Zach Klein, dijo que su despacho determinó que Daniels no cometió crímenes porque no realizaba presentaciones regulares en el club, como manda la ley, y confirmó que los cargos habían sido retirados. Klein dijo que su oficina no estaba involucrada en lo que llamó una “operación encubierta”.

Más temprano, Avenatti había escribo en Twitter que “Esto fue una trampa con fines políticos. Apesta a desesperación. Combatiremos todos los cargos falsos”.

