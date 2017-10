Retornan a México rescatistas luego de ayudar damnificados del Harvey

Dallas, Octubre 12 – . Agradecidos y orgullosos por la labor humanitaria que brindaron a los damnificados por el huracán “Harvey” en Texas, Estados Unidos, volvieron los tres socorristas de la Cruz Roja rocaportenses.

Se trata de Luis Castro Careaga, de 43 años de edad; Pedro Gustavo Arvizu Barajas, de 25 años y Miguel Ángel Ibarra Lomelí, de 40; todos ellos expertos en urgencias médicas, rescate urbano y extracción vehicular, con hasta 25 años de experiencia en la benemérita institución.

Miguel Ángel Ibarra Lomelí, quien además es titular de la Cruz Roja del puerto, informó que estuvieron durante 25 días en Texas, Estados Unidos, del 29 de agosto al 21 de septiembre, ayudando en todo lo que pudieron a los afectaron por el huracán, en especial a los latinos.

Aún no terminaban la misión cuando ocurrieron los sismos en México, recordó, y la mitad de los 33 socorristas de la Cruz Roja mexicana se regresaron para ayudar, los demás se quedaron, incluyendo los tres sonorenses, algunos más fueron enviados a ayudar a Puerto Rico, quien también se vio devastado por un huracán.

“Fueron de mucho trabajo las tres semanas, la primera semana fue de ayudar en un albergue, fuimos imagen de la Cruz Roja americana por que los latinos no querían acudir a los albergues por temor a ser deportados.

“Los 33 que íbamos de México nos encargamos de hablar con la gente latina para que se acercaran al albergue de la Cruz Roja”, explicó.

Esta, detalló, debido a que las leyes del país donde esté el desastre no pueden intervenir dentro de las instalaciones de la Cruz Roja, pues el objetivo es ayudar sin importar el estatus migratorio.

Señaló que al llegar al albergue había 3 mil personas, después de convencer a los latinos afectados de acudir llegaron a las 15 mil.