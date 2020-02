Reúnen integrantes de la Conago con Alfonso Durazo en Cd. Victoria

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Febrero 28 – . Este viernes se reúnen integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en Ciudad Victoria, para analizar, evaluar e impulsar una mayor coordinación en materia de seguridad pública entre los estados, informó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

En esta reunión se espera la asistencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Confirmó también la presencia del gobernador de Michoacán que coordina la Comisión de Seguridad, de los gobernadores de Nuevo León y Coahuila, asimismo estarán presentes representantes del gobierno de Durango y San Luis Potosí para buscar que más estados se unan.

Se busca darle seguimiento a las acciones que estamos realizando en seguridad pública y que han sido muy importantes, toda vez que se establecen acciones conjuntas.

El mandatario tamaulipeco comentó que en su viaje a Nueva York fue muy benéfico, al conocer el trabajo de la policía de Nueva York que es de las más avanzadas del mundo, “vimos su manera de trabajar para garantizar la seguridad no sólo de la población, sino de los visitantes, y de las cumbres internacionales que se llevan a cabo”.

Señaló que pudo constatar las acciones que han aprendido en 20 años, “una de ellas va dedicada a restablecer el tejido social, la cercanía de la policía con la comunidad, algo de lo que he manifestado la confianza que se van ganando los cuerpos policiacos en base a su esfuerzo y trabajo”.

Ellos han avanzado en tecnología no solo en la capacidad de videocámaras, sino la respuesta de sus cuerpos policiacos, como han dividido la ciudad para ser más eficientes en tiempos y en el trabajo de inteligencia que el gobierno está trabajando.

Además, de la coordinación con otras instancias de gobierno FBI, CIA, para ser más eficientes, eso es uno de los ejemplos que tenemos que hacer, una mayor coordinación para trabajar de la mano con diferentes órdenes de gobierno y que se vean los resultados que demandan las familias.

Por eso considero que esa visita fue muy beneficiosa incluso nos pidieron que mandáramos a elementos de la policía estatal y de la policía investigadora para que se capacitaran allá. También reintegró su llamado a una convención Nacional Hacendaria,

“Los tamaulipecos debemos saber dónde estamos parados, el gran debate tiene que ver con pesos y centavos con recursos, nunca se habla de dónde salen”.

En este caso, dijo que los impuestos los pagamos todos, desde el impuesto al consumo que paga la gente hasta lo que pagan los empresarios.

El impuesto al consumo lo pagamos todos IVA, del IVA no se escapa nadie y los IEPS que pagamos los que tenemos vehículos, de estos tres impuestos más importantes Tamaulipas es el segundo estado que más apoya y no se ve reciprocidad, que bueno que se les esté apoyando a los estados pero es inexplicable que no se dé.

Lo que corresponde para generar más empleos y riqueza e impuestos. No es posible que estrangulen al estado que más apoya a la federación por eso pedimos un replanteamiento. Tuvimos un recorte del 14 por ciento de un año a otro en materia de seguridad y no es que yo tenga otros datos sino son datos del gobierno federal. Tamaulipas es el tercer estado que mejores resultados tuvo en base a un año anterior en materia de seguridad pública.

Cuando se debe generar incentivos a los estados que dan resultados y generan riqueza.

Finalmente dijo que urge la necesidad de la comisión hacendaria para que los recursos es en base a la población y no al estado que genera más riqueza en que genera más empleo premian a los ineficientes cuando se debe de premiar a los eficientes. Es el gran debate nacional es lo que vamos a poner sobre la mesa

