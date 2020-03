Reunión binacional ante Covit-19 es encabezada por Rivas y Saenz

Por Felipe Ángel Burnes Ríos

Nuevo Laredo, Marzo 28 – . El alcalde Enrique Rivas y el mayor Pete Saenz sostuvieron una reunión binacional, con el propósito de mantener acciones coordinadas de prevención para evitar el riesgo de contagio del virus Covid-19 entre la ciudadanía.

En el City Hall de Laredo, Texas, los dos alcaldes estuvieron enlazados por videoconferencia con el comandante del Centro de Operaciones de Emergencia y jefe de Bomberos, Steve Landin y autoridades de salud de ambas ciudades.

“Las autoridades nos estamos coordinando, siguiendo un protocolo de manera compartida Laredo y Nuevo Laredo, lo más importante es que podamos identificar los casos y dar una información oficial a la ciudadanía”, informó el presidente municipal.

Entre las medidas implementadas está la activación de filtros de detección temprana con personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 y Protección Civil en los accesos a la ciudad como el Kilómetro 26 de la Carretera Nacional, en el Puente 2 y Aeropuerto.

Rivas Cuéllar refirió que no hay amenazas de cerrar puentes o cancelar vuelos o de sitiar la ciudad, sólo están tomando las medidas preventivas para evitar un daño mayor.

De forma conjunta, el jefe de la Jurisdicción, Óscar González se encuentra en comunicación constante con el jefe del Departamento de Salud de Laredo, Héctor González para conocer los reportes de ambas ciudades en cuanto a los casos detectados de Covid-19.

Hasta el momento, las autoridades mencionaron que sólo existe un caso confirmado de coronavirus en Laredo, Texas, y en Nuevo Laredo ninguno.

Pete Saenz, recalcó que esta reunión binacional es para tomar las medidas necesarias para que los daños sean menos posibles entre la población, que no se genere más pánico y que las acciones se irán tomando de acuerdo con el curso que tome esta contingencia de salud.

Por ello, el director de Salud Municipal, Jaime Gutiérrez, enfatizó que todas las acciones preventivas que cumplan las y los ciudadanos de los Dos Laredos va a determinar el curso de esta pandemia.

Recordó que continuarán realizando actividades a través de diversos medios para concientizar a la ciudadanía que se apegue a las medidas de higiene personal, limpieza en el hogar y mantener la calma, así como el aislamiento en casa para evitar posibles contagios.

Esta videoconferencia también participaron Robert Eads, City Manager de Laredo, Texas; Tano Tijerina, Juez del Condado y Claudio Treviño, jefe de Policía de Laredo.

