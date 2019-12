Reuniones no acabarán con la violencia, socarronea El Bronco

Monterrey, Nuevo León, Diciembre 18 – . El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, justificó sus faltas a las reuniones de seguridad argumentando que eso no acabará con la violencia y que la prueba está en que la delincuencia sigue creciendo en el país.

Durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se indicó que Rodríguez Calderón ocupa el lugar 27 entre los 32 gobernadores de los Estados, en acudir a las reuniones de la «Mesa de la Paz» realizadas por el Gobierno federal.

«Yo asisto cuando creo necesario asistir para escuchar u opinar… el presidente acude todos los días y la delincuencia sigue creciendo en el País.

«Finalmente creo que se equivoca al estar cuestionando esto, yo le preguntaría al presidente si acude a las reuniones de Economía», declaró Rodríguez.

Explicó que él se mantiene al pendiente de la seguridad del estado a través del Secretario de Gobierno, Manuel González, quien preside las reuniones de seguridad que se realizan en Palacio de Gobierno.

Señaló que las faltas son por cuestión de su agenda ya que tiene que acudir a otros eventos que también son importantes.

«Todos los días el Secretario General de Gobierno me entera del parte y yo le doy las instrucciones para el día siguiente», aseguró.

‘Para eso tiene a su Secretario de Gobierno’

El Secretario de Gobierno, Manuel González indicó que el reglamento de la «Mesa de la Paz», dice que la presencia del Gobernador no es necesaria siempre y cuando envíe a un representante.

«A mí me ordena el Gobernador estar ahí y con gusto lo hago, él tiene la información de todo», dijo.

¿Por qué no asiste él?, se le cuestionó, «porque tiene a su Secretario General de Gobierno», aseguró.

