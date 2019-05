Revela audio Whatsapp de Emiliano Sala estado de angustia por su salida

Cd. de México, Mayo 23 – . Emiliano Sala, quien falleció en un accidente de avión, no quería ser traspasado del Nantes al Cardiff City, así lo revela un audio de Whatsapp que difundió en las últimas horas el diario L’Éqipe.

En el mensaje de voz, con fecha del 6 de enero, el jugador indica su angustia y acusa al presidente del club, Waldemar Kita, de querer venderlo, sin importarle lo deportivo.

“El Nantes quiere venderme porque hay ofertas del Cardiff City. Negociaron para ganar mucha plata. Es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante. Están haciendo todo para que me vaya, no tengo miedo a irme. Luché toda mi carrera”, confiesa el jugador a sus familiares.

En el testimonio, el delantero le dejó clara su postura a su representante Meissa N’Diaye.

Finalmente, el fichaje se cerró en una cifra que osciló entre los 20 millones de dólares.

Sala había sido transferido desde Nantes de Francia al Cardiff cuando el avión en el que viajaba desapareció sobre el Canal de la Mancha.

El cuerpo del futbolista de 28 años fue encontrado dos semanas después por el Departamento de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido (AAIB) junto a los restos de la aeronave, en el lecho del mar.

EL TEXTO DEL AUDIO:

Ayer por la noche, yo le envié un mensaje a Meissa, y él me ha llamado varias horas más tarde, después hemos discutido, y, justamente, él me ha contado que ayer por la noche, Franck Kita (director deportivo) le ha enviado un mensaje para llamarlo. Después, lo ha llamado, ellos han hablado. Y… quieren venderme. Después está la oferta del Cardiff hoy.

Por su parte, ellos han negociado para ganar mucho dinero. Ellos quieren que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí.

Después, he ahí que tratan por todos los medios de que me vaya. Yo no tengo miedo de ir allí. Yo he luchado durante toda mi carrera. Irme a luchar allí no me da miedo alguno, al contrario, pero también, yo digo que Meissa debe encontrarme cualquier cosa mejor de aquí al cierre del mercado.

Meissa ha dicho no al Cardiff porque no quiere que yo vaya allí. Él piensa que en lo deportivo estoy en una posición de fuerza en todos los aspectos, en el futbol, en el contrato, en todo eso. Pero estoy cansado de eso y no quiero eso, ni pese a estar en una posición de fuerza. Es verdad que me gustaría encontrar alguna cosa interesante, tanto contractualmente como deportivamente. Pero no es posible ambas.

Por otro lado, yo no quiero hablar con Kita porque no quiero enervarme. Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Él hoy, quiere venderme al Cardiff, porque él ha llevado a cabo una supernegociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado. A él no le interesa nada más que él dinero.

Así es como está, todo es un quilombo. Aparte de eso, yo no sé más. No sé qué hacer, porque como te digo, soy yo quien tiene que levantarse todas las mañanas y ver la cara de esa persona.

Pero nadie me mira a mí, a mi interior, a lo que tengo que someterme. Es muy duro, es muy duro, porque tengo la impresión de que no hay mucha gente que se pone en mi lugar”.

