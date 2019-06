Revela Julia Roberts el oscuro final original de “Pretty Woman”

Los Ángeles, Junio 17 – . A casi 30 años de la salida de “Pretty Woman” todavía nos enteramos de detalles de la icónica película. Lo que se considera un cuento de Cenicienta moderno, tenía un final muy distinto.

publicó un intercambio entre Patricia Arquette y Julia Roberts en el que las actrices discuten el guión original. “Muchos, muchos años atrás, una de mis primeras audiciones fue para una película llamada ‘3,000’”, dijo Patricia.

“Mucha gente no sabe que ‘3,000’ era el guión original de ‘Pretty Woman’ y el final era muy fuerte”, añadió.

En lugar de la legendaria escena del ‘Edward Lewis’ de Richard Gere en busca de ‘Vivian’ que hace a todos suspirar, la trama original trataba como basura a la protagonista. “Ella era echada del auto por el chofer que le tiró el dinero sobre ella, según recuerdo, y se fue, dejándola en un callejón sucio”.

Arquette confirmó que la primera idea era realizar un film artístico y crudo. Roberts ganó el rol de “3,000”, pero ella se dijo que realmente no pensaba que era adecuada para una película así. Pero no tenía de qué preocuparse. “La pequeña compañía de cine cerró durante el fin de semana y para el lunes no tenía trabajo”.

El guión y el productor se fueron a Disney. “Cuando lo supe, pensé: ‘¿Disney? ¿Acaso harán una historia animada?’”. El director Garry Marshall se unió al proyecto y accedió a conocer a Roberts. “Como él era tan buena gente, él sintió que era sólo justo conocerme ya que tuve el trabajo por tres días y lo perdí. Y ellos cambiaron todo y se convirtió en algo que era más mi estilo”.

Roberts dijo que no hubiera podido haber interpretado ese papel allá para 1990 ni “tampoco ahora… gracias a Dios que no se dio”.

