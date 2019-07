Revela Miley Cyrus Abandono Hanna Montana luego de perder su virginidad

Los Ángeles, Julio 15 – . Miley Cyrus siempre será recordada por su papel en Hannah Montana que le valió para iniciar una carrera musical de gran éxito. Esta serie, que narraba la historia de una adolescente que tenía una doble vida como estudiante de colegio y cantante internacional, se mantuvo en la pequeña pantalla durante cuatro temporadas hasta su cierre en enero de 2011.

Ahora la actriz y cantante ha confesado el verdadero motivo por el que se alejó de este personaje de Disney Channel cuando alcanzó la mayoría de edad.

En una entrevista para Elle, Miley Cyrus, que protagoniza la portada del magacín para su edición de agosto, ha explicado que se desligó del papel que le dio la fama cuando comenzó a mantener relaciones sexuales. “En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa maldita peluca rubia. Era extraño. Era como si… me hubiera vuelto mayor de repente», ha revelado.

En este contexto, la intérprete de 26 años ha recordado un instante que le sirvió para darse cuenta de que había dado el paso definitivo a la madurez: «En una ocasión me coloqué entre bambalinas en Disneyland, y Peter Pan estaba fumando un cigarrillo. De pronto supe que esa era yo, que yo también estaba destruyendo una fantasía. Eso es lo mismo que sentí cuando se publicó el vídeo en que aparecía fumando una pipa de marihuana, pero al final yo no era solo una mascota de Disney. También era una persona».

De cualquier manera la joven se ha reconciliado con su pasado como estrella infantil, como pudimos comprobar en el treceavo aniversario del estreno de la serie, y ha asegurado que «al final, cuando oyes a Cardi B decir que ella escuchaba las canciones de Hannah mientras estaba en el instituto, no deja de resultar agradable. Ese tipo de cosas sí que me hacen feliz».

En la misma entrevista, la cantante que recientemente se ha convertido en la protagonista de uno de los capítulos de la serie Black Mirror, también ha explicado que siente atracción sexual por las mujeres y se define como queer a pesar de mantener una relación con Liam Hemsworth con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2018. «¿La gente realmente cree que estoy en casa con un maldito delantal cocinando la cena? Estoy en una relación heterosexual, pero todavía me siento atraída sexualmente por las mujeres».

