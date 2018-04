Revela un estudio que Texas cuenta con los hospitales más seguros de EU

Houston, Abril 26 – . En Texas se encuentran 70 de los hospitales más seguros del país, de los cuales 18 se encuentran en Houston y áreas aledañas. Así lo documenta un estudio de The Leapfrog Group, una organización sin fines de lucro que realiza evaluaciones sobre el sistema de salud, que se publicó el pasado martes.

La organización, creada en el año 2000, produce un informe en el que evalúa a 2,500 hospitales en todo EEUU con base en datos recopilados sobre número de infecciones en pacientes, complicaciones durante cirugías, problemas de seguridad y prácticas para evitar errores, entre otros.

The Leapfrog Group asigna a cada hospital evaluado las letras A, B, C, D y F, donde A indica la mejor calificación y F la peor.

Estos son los hospitales de Houston y áreas aledañas catalogados como los más seguros:

Baylor St. Luke’s Medical Center

Houston Methodist Hospital

Houston Methodist St. John Hospital

Houston Methodist San Jacinto Hospital

Houston Methodist West Hospital

Houston Methodist Willowbrook Hospital

Kingwood Medical Center

Memorial Hermann – Texas Medical Center

Memorial Hermann Greater Heights Hospital

Memorial Hermann Katy Hospital

Memorial Hermann Memorial City Medical Center

Memorial Hermann Northeast

Memorial Hermann Southeast

Memorial Hermann Southwest Hospital

Memorial Hermann Sugar Land Hospital

Memorial Hermann The Woodlands Hospital

Methodist Sugar Land Hospital

publicidad

University of Texas Medical Branch at Galveston

Otros Hospitales en Texas:

Baylor Scott & White – McKinney

Baylor Scott & White Heart and Vascular Hospital – Dallas

Baylor Scott & White Medical Center – Lakeway

Baylor Scott & White Medical Center – Round Rock

Baylor Scott and White Medical Center – Rowlett

Christus Mother Frances Hospital – Tyler

Christus St. Michael Health System – Texarkana

City Hospital at White Rock, Dallas

Covenant Hospital Plainview – Plainview

Harlingen Medical Center – Harlingen

Hendrick Health System – Abilene

Hill Country Memorial – Fredericksburg

Knapp Medical Center – Weslaco

Lubbock Heritage Hospital LLC dba Grace Medical Center – Lubbock

Medical City Denton – Denton

Medical City Las Colinas – Irving

Medical City Lewisville – Lewisville

Medical City McKinney – McKinney, TX 75069-3499

Medical City North Hills – North Richland Hills

Medical City Plano – Plano

Medical City Weatherford – Weatherford

Methodist Dallas Medical Center – Dallas

Methodist Hospital & Methodist Children’s Hospital – San Antonio

Methodist Mansfield Medical Center – Mansfield

Methodist Richardson Medical Center – Richardson

Methodist Specialty & Transplant Hospital – San Antonio, TX 78229

Me gusta: Me gusta Cargando...