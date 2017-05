Revelará Andrés García algunos secretos de la vida de Luis Miguel

Cd. de México, Mayo 09 – . El actor Andrés García dijo que revelará algunos secretos sobre la vida de Luis Miguel para la serie que la plataforma Netflix prepara sobre el cantante.

En entrevista el actor, quien se encuentra de visita en la Ciudad de México, comentó que ahora que se está preparando la mencionada producción, se han acercado a él para saber más cosas del cantante.

“Tuvimos mucha relación cuando él era un niño y de todo eso platico en las entrevistas que he sostenido para este proyecto”, dijo el actor, quien actualmente no ha podido hablar con el intérprete.

El actor asegura conocer bien al famoso cantante, por lo que su nombre podría aparecer en esta bioserie, sólo espera llegar a un buen acuerdo económico una vez que haya dado su autorización.

Mientras tanto, Andrés García también espera que se realice una serie sobre su vida, basada en el libro El consentido de Dios , el cual escribió junto con Javier León Herrera .

“Creo que de este texto se puede sacar el argumento para hacer el guión, ahí reveló muchas cosas de mi vida y tengo momentos muy interesantes”, dijo el actor.

Explicó que Javier León Herrera actualmente se encuentra en pláticas para ver si alguna plataforma toma el proyecto para su realización.

“A mí me han propuesto hacer varias veces película de mi vida pero no me atraía, ahora con este nuevo formato de series y las líneas argumentarles que se manejan me encantaría”, apuntó.

Referente a su salud, señaló que todo va bien, “pero tengo que ser cuidadoso porque ya me he caído en cuatro ocasiones, aunque mi columna no se ha lastimado”.

Explicó que el médico que lo atiende le pronosticó que en un año volvería a caminar, por lo que trabaja en su rehabilitación.