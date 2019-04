Revisión médica en ojos debe ser anual, recomiendan médicos

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Abril 17 – . A partir de los 40 años de edad, es recomendable se acudan al oftalmólogo a revisión por lo menos una vez al año, ya que la detección oportuna de algunas enfermedades oculares permite retrasarlas en su manifestación y la aparición de síntomas.

Problemas de visión como son catarata, glaucoma y retinopatía diabética son padecimientos oculares que, sin el adecuado diagnóstico y tratamiento, provocan ceguera en forma rápida y progresiva, difundió en una campaña iniciada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La doctora Alicia Castro Ramírez, directora de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 78 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, indicó que si bien no hay ejercicios para proteger los ojos o mejorar la visión, también es indispensable que las personas acudan con el especialista, a revisión oftalmológica, dos veces al año después de los 50 años de edad y tres veces después de los 60.

“El glaucoma, por ejemplo, es una patología que generalmente no presenta síntomas; en el tipo de glaucoma más frecuente, la presión del ojo se eleva poco a poco, el paciente no siente nada, mientras se va lesionando el nervio óptico; si no acude periódicamente a revisión, dicho nervio se va a lesionar y ya no es recuperable”, dijo.

Explicó que al momento de presentar irritación en uno o ambos ojos, también se debe acudir al oftalmólogo, ya que en el IMSS existe una variedad amplia de medicamentos para corregir la molestia. Recomendó evitar la automedicación, ya que el uso continuo de algunos fármacos, puede provocar glaucoma o catarata.

Castro Ramírez agregó que se debe llevar a revisión a un menor antes de los cuatro años de edad, pues en caso de diagnosticarle ametropía (necesidad de lentes; disminución de la agudeza visual sin lesión orgánica), el uso de algún lente para corrección óptica antes de esa edad ayuda a prevenir problemas de la visión. Posteriormente, debe acudir con el oftalmólogo entre los cinco y ocho años; y durante la adolescencia y la adultez, cada dos años.

Me gusta: Me gusta Cargando...