Revista de revistas surgió mientras se gestaba la Revolución…¡una joya!

Cd. de México, Julio 02 – . “Revista de revistas” es uno de los acervos históricos y periodísticos más destacados del siglo XX en nuestro país.

La belleza de sus diseños, sus contenidos de gran calidad y el hecho de haber nacido durante la gestación del movimiento revolucionario mexicano, lo convierten en evidencia imprescindible de la memoria nacional.

Por ello, consciente de su relevancia histórica, periodística y literaria, Grupo Imagen se enfoca en la labor de preservar y difundir la valiosa colección de Revista de revistas, nacida en enero de 1910, a través de la cual es posible conocer la forma en la que se hacía periodismo en nuestro país, y su evolución durante el siglo pasado.

Fundada por el periodista jalisciense Luis Manuel Rojas, Revista de revistas representa la primera piedra de Excélsior y hoy, después de casi 110 años de haber salido a la luz, el semanario atraviesa un momento clave: la digitalización de cada uno de los ejemplares originales que conforman la serie.

Por su valía literaria, análisis editorial y detalles noticiosos, Grupo Imagen no sólo se ocupó en los últimos meses de preservar y resguardar los ejemplares físicos y el contenido digital de la publicación, que tradicionalmente llegaba a sus lectores los domingos.

También dispuso una sala de consulta dedicada a Revista de revistas, en las instalaciones de Excélsior, centro documental que contó con la visita de la presidenta del consejo honorífico de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller; quien estuvo acompañada por Olegario Vázquez Aldir, director general del Grupo Empresarial Ángeles, y por Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior.

Con detenimiento e interés, la también esposa del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, consultó y disfrutó la revisión de algunos de los ejemplares más antiguos del semanario, del que se confesó lectora y admiradora.

Además de serle útil en diversas ocasiones, dijo, como fuente de consulta para desarrollar reseñas históricas; como, por ejemplo, la relativa al poeta Amado Nervo, de quien se conmemoró el pasado 24 de mayo el primer centenario luctuoso.

Con guantes de nitrilo colocados en sus manos para la debida protección de los documentos históricos, Gutiérrez Müller hizo un reconocimiento a la publicación del semanario, por ser la más destacada del México de la primera mitad del siglo XX.

El esfuerzo es de ustedes. Yo creo que es muy importante que todos los empleados de aquí sepan que tienen unos tesoros. Muchas felicidades, qué orgullo, qué gusto y, además, en un lugar muy bonito. Revista de revistas es la miscelánea más importante”, afirmó.

En respuesta, Olegario Vázquez Aldir agradeció a la escritora su empeño por motivar a redescubrir la gran herencia cultural y periodística de la que Grupo Imagen es depositario. “Muchas gracias, de verdad. Han de saber todos que tú has sido una impulsora de esto. Que no quede duda que Beatriz decía: ‘hay que hacerlo, hay que hacerlo’; así que muchas gracias por la iniciativa y por la ayuda. Como tú dices, es un pecado no hacer esto”, subrayó.

Vázquez Aldir también refrendó la intención de colaborar en el proyecto de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, la cual, mediante una plataforma digital, divulgará los archivos históricos más representativos en el país, como los relacionados con la Revolución mexicana y a la aportación de Revista de revistas y Excélsior.

Cabe destacar que, durante el recorrido por las instalaciones de esta casa editorial, Gutiérrez Müller constató el empeño que se ha invertido en el cuidado de los archivos históricos que resguarda la llamada Esquina de la Información.

Visita de honor

El recorrido comenzó en el museo de Excélsior, en el que se dio una amplia explicación acerca de las piezas que lo integran. Mientras, Gutiérrez Müller apreciaba las distintas salas que conforman el recinto.

En el segundo piso, pudo apreciar cómo se lleva a cabo el proceso de digitalización de la sección de la hemeroteca del Centro de Documentación. Luego hizo una escala en las instalaciones del Centro de Documentación, que cuenta con un amplio acervo documental, en donde Gutiérrez Müller admiró el trabajo que se realiza.

El recorrido se trasladó a la sala de consulta de Revista de revistas, que se encuentra en el tercer piso. Este espacio cuenta con un par de servidores que contienen el material digitalizado hasta el momento para su consulta.

La permanencia ahí fue más prolongada. Gutiérrez Müller y Vázquez Aldir revisaron algunos de los ejemplares más importantes de Revista de revistas. Con esta escala concluyó la visita de la investigadora, quien se mostró agradecida con el recibimiento, el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho por rescatar y conservar el acervo de Excélsior.

La escritora estuvo acompañada en todo momento por Vázquez Aldir y Beltrán del Río, quienes se encargaron de dar la explicación durante el recorrido, además de diversos directivos de Grupo Imagen.

“ESA REVISTA ES HISTORIA”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elogió el trabajo de rescate, preservación y digitalización que realiza Excélsior de la colección de Revista de revistas, cuyo primer número se publicó el 23 de enero de 1910.

El jefe del Ejecutivo federal le comentó a Isabel González, reportera de El Periódico de la Vida Nacional, el pasado 20 de junio, al abordar el avión que lo llevaría a Tapachula (Chiapas) a encontrarse con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que le gustó mucho la idea de preservar este acervo para las nuevas generaciones.

¡Qué buen trabajo el de Excélsior!: la recuperación de la colección de Revista de revistas. De primera, de primera; pero de veras. Ojalá y todos los periódicos hagan lo mismo. Me gustó muchísimo, porque esa revista es historia”, afirmó el mandatario mexicano.

REVISTA DE REVISTAS, UNA PUBLICACIÓN REVOLUCIONARIA

Revista de revistas, el semanario que nació en 1910 y dio origen al periódico Excélsior en 1917, fue una publicación revolucionaria en México, tanto en el ámbito editorial como en el de la política nacional.

20 millones de fotografías conforman el acervo de Excélsior. Van desde 1920 hasta 2005

En el campo editorial, Revista de revistas, cuyo eslogan original fue “El semanario más completo, variado e interesante de la República”, modificó la presentación de las noticias, amalgamó la información con la publicidad comercial,

amplió el espectro informativo e impulsó la caricatura como vehículo de crítica.

La publicación nació el domingo 23 de enero de 1910, diez meses antes del inicio de la Revolución mexicana. En febrero de 1911, tres meses después del 20 de noviembre de 1910, la revista —fundada por Luis Manuel Rojas y Alfonso Cravioto, abiertos simpatizantes de Francisco I. Madero, que había llamado al levantamiento armado en contra del presidente Porfirio Díaz—, empezó a escribir una nueva historia en la vida nacional.

7,000 tomos empastados de diversas publicaciones tiene la hemeroteca del periódico

Luis Manuel Rojas, director de Revista de revistas (encarcelado en 1915 por el usurpador Victoriano Huerta, acusado de “manipulador y mentiroso”) y presidente del Congreso Constituyente, que promulgó la Constitución de 1917, abrió las páginas de la publicación y la convirtió, según el editorial de hace casi 110 años, en “un palenque neutral, donde quepan a la vez todas las opiniones: lo mismo gobiernistas que independientes, liberales o conservadoras, republicanas o demócratas, científicas o nacionalistas…”.

Para no dar pie a ningún tipo de suspicacia, Rojas señaló en su texto que “cuando el director de este periódico (se refiere al concepto “publicación que aparece a intervalos regulares de tiempo”) escriba un artículo propio sobre las cuestiones de actualidad, lo hará siempre bajo su firma, para indicar así que nada tienen que ver sus opiniones particulares con la marcha general de la empresa de Revista de Revistas, S.A., en la cual figuran personas de diferentes credos y condiciones sociales”.

El derrocamiento de Díaz, en mayo de 1911, robusteció la filosofía revolucionaria de Revista de revistas. Y el asesinato del presidente Madero, el 22 de febrero de 1913, avivó el espíritu combativo de la publicación: centró su crítica hacia Victoriano Huerta, a pesar de que éste hizo todo lo posible por evitar que saliera a la luz.

Entre 1910 y 1915, las secciones de Revista de revistas fueron cambiando. Siempre mantuvo un toque intelectual, de lectura culta y a la vez amena. En sus páginas aparecieron textos de los poetas Rubén Darío, Ramón López Velarde, Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia.

300 rollos de microfilmes con las páginas de Excélsior se resguardan en La Esquina de la Información

En cinco años de existencia, la presencia y fuerza de Revista de revistas fue total. A partir de 1915, la propiedad de la publicación pasó al empresario Rafael Alducin. Convertida en un referente de la vida política, intelectual, académica y social de México, Alducin consolidó y globalizó Revista de revistas. Abrió corresponsalías en las más importantes capitales del mundo.

1,500 latas con rollos fílmicos de nitrato de 16 milímetros están identificadas en el acervo

Con el prestigio acumulado de Revista de revistas, Ra-fael Alducin fundó Excélsior el 18 de marzo de 1917. A partir de entonces, la fuerza informativa se centró en el diario. Revista de revistas se mantuvo como una publicación de lectura reposada, inteligente, que fue dirigida por más de 20 años y hasta su última publicación, en noviembre de 2005, por el periodista

