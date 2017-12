Ricos y famosos entre extravagancia y comodidad lucen en cada viaje  

Nueva York, Diciembre 26 – . Cuando eres una de las personas más famosas del mundo, te puedes permitir viajar con un estilo y comodidad que demás gente solo puede imaginar en sueños. Ya sea por placer o por negocios, estas estrellas no dudan en gastar una fortuna para comprar jets o yates privados, para después personalizarlos según necesidad y deseo, y haciéndoselo saber al mundo entero. Algunos de ellos sienten una gran afición por los aviones y no solamente son pilotos de sus propios jets, sino que también los coleccionan. Otros, en cambio, prefieren el océano y las aguas cristalinas y se hacen construir un hotel flotante con todos los lujos a imaginar. Sea como sea, estamos convencidos de que sus asesores financieros no están muy de acuerdo con estas inversiones, ya que no se consideran muy inteligentes.

John Travolta es probablemente el más gran amante de los aviones de nuestra lista, puesto que tiene licencia de piloto, es dueño de 7 aviones y es piloto honorario de la compañía aeronáutica australiana, Qantas. Travolta incluso se hizo construir dos pistas personalizadas y un gran hangar para sus jets en la casa que tiene en Florida, convirtiendola en un aeropuerto. Travolta es el orgulloso dueño de un Bombardier Challenger 601, Boeing 727, Boeing 707 y 3 jets Gulfstream. Travolta ha invertido alrededor de 50 millones de dólares y 12 millones más en el aeropuerto de su casa.

Si eres una leyenda musical como Celine Dion y tienes que ir constantemente de gira alrededor del mundo, disponer de un jet privado se convierte en necesidad. El interior es todo de cuero y es capaz de alojar de 8 a 14 pasajeros, mientras que los baños están repletos de muebles de diseño. Las comidas de los pasajeros las prepara un chef privado.

El fundador de Microsoft Bill Gates es dueño de un Bombardier BD-700 Global Express, que dispone de la tecnología más avanzada. Puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 1 y goza de un innovador equipo aviónica Pro Line Fusión Rockwell Collins, que mejora el rendimiento y navegación sin lugar a errores. Este asombroso jet está además equipado con pantallas táctiles, internet sin hilos y cualquier aparato que uno pueda imaginar.

La actriz Angelina Jolie, ganadora de un Óscar y filántropa, es dueña de un avión Cirrus SR22 y hace poco tiempo consiguió la licencia para poder pilotarlo. No esperamos que pueda meter toda su familia allí dentro, pero resulta útil para acudir a las reuniones y no tragarte el tráfico de Los Ángeles.

Parece ser que su personaje en la película Top Gun lo dejó con un gran amor por los aviones. Tom Cruise es el feliz dueño de un Gulfstream IV, un jet de negocios con espacio para más de 19 pasajeros y 2 miembros de la tripulación.

