Robó banco antes de su boda para poder regalar anillo a la novia

Crockett, Octubre 08 – . Un novio de Texas robó un banco el día antes de su boda para pagar el anillo de su prometida y el costo del lugar de la ceremonia, según la policía.

Heath Bumpous, de Crockett, a unas 120 millas al norte de Houston, robó el Citizens State Bank en la cercana ciudad de Groveton el viernes por la mañana, dijo el sheriff del condado de Trinity, Woody Wallace, en Facebook Live.

Wallace dijo que Bumpous, de 36 años, quien confesó por completo a la policía y está acusado de robo, fue al banco local e indicó que tenía un arma y exigió dinero.

Bumpous iba en plena fuga cuando recibió una llamada de su prometida, dijo Wallace.

Se suponía que los dos se casarían el sábado y su prometida le dijo que había visto vio las imágenes de video de vigilancia robando el banco y que la policía había publicado en Facebook.

Después de una discusión, Wallace dijo que pudo persuadir a Bumpous para que se entregara y poco después confesó a las autoridades en Houston.

«Básicamente declaró que se casaría mañana, que no tenía suficiente dinero para el anillo de bodas que quería comprar y que tenía que pagar el lugar de la boda», dijo Wallace.

El alguacil dijo que su equipo recuperó la mayor parte del dinero robado y agradeció a la familia de Bumpous por su ayuda.

Bumpous todavía estaba bajo custodia policial el lunes por la mañana y acaba de ser transferido a la cárcel del condado de Trinity. Wallace le dijo a NBC News el lunes que la boda, programada para el sábado, no ocurrió.

«No se celebró ninguna boda que yo sepa», dijo, «No sucedió en mi cárcel».

Wallace dijo que Bumpous no ha podido recibir visitas desde su arresto. Su prometida declinó hacer comentarios.

