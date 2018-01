Rompe con la actividad parcial del Gobierno de EU, oferta de dreamers

Washington, Enero 23 – . El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer una medida provisional para financiar al gobierno federal hasta el 8 de febrero, lo que pone fin a una paralización parcial de tres días.

El presidente Donald Trump celebró que la oposición demócrata acordara poner fin a la crisis presupuestaria. “Me complace que los demócratas en el Congreso hayan recuperado la cordura”.

Tras intensas negociaciones el fin de semana, los demócratas votaron un proyecto de ley de financiamiento provisional del Estado, a cambio del compromiso de la mayoría republicana de regularizar a cientos de miles de dreamers (soñadores), como se conoce a los migrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños y que gozan de los beneficios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, recordó al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, su promesa de legislar para atender la situación de los dreamers en riesgo de deportación.

“Si no lo hace, y por supuesto espero que lo haga, habrá violado la confianza no sólo de los senadores demócratas, sino también de los miembros de su propio partido”, dijo Schumer.

La ley, adoptada por 266 votos contra 150 en la Cámara de Representantes, pasó a la Casa Blanca, donde el mandatario Trump la firmó. Previamente, se aprobó en una votación de 80 contra 18 en el Senado.

Trump, que tiene que firmar cualquier ley que salga del Congreso para que entre en vigor, también pone condiciones y quiere que la propuesta incluya dinero para el muro en la frontera con México.

Incluso, hace dos semanas, rechazó un acuerdo bipartidista sobre DACA porque no contenía todos los fondos que él quería. De ahí que los demócratas le hayan responsabilizado del shutdown (cierre del gobierno).

El pacto, anunciado por los líderes de ambos partidos en el Senado justo cuando se cumplían 60 horas del cierre parcial, es sólo provisional, por lo que no puede descartarse una nueva crisis.

Los demócratas forzaron el viernes por la noche el shutdown, antes de que se cumpliera un año de la investidura de Trump, lo que lo convirtió en el primer Presidente en la historia del país en sufrir un cierre de gobierno controlando las dos cámaras del Congreso.

Para aprobar el presupuesto que financie a la administración federal en 2018 es indispensable sumar a los 51 votos republicanos al menos nueve de los 49 que tienen los demócratas en el Senado.

El shutdown dejó sin salario a unos 800 mil burócratas y llevó al cierre de parques nacionales, museos y monumentos.

Éste fue el primer cierre desde 2013, cuando el ala más conservadora de los republicanos propició un shutdown de 16 días por la reforma sanitaria de Barack Obama.

Burócratas se quedan en casa

Unos 800 mil empleados estadunidenses se quedaron en sus casas ayer sin ir a trabajar, ante la incapacidad de legisladores demócratas y republicanos de adoptar el fin de semana un acuerdo presupuestario que permitiera financiar al gobierno federal.

La mayor parte del gobierno federal, incluida la mayoría de sus trabajadores civiles, se financia a través de un presupuesto anual que debe ser aprobado por el Congreso.

Cuando el gobierno se queda sin fondos porque el Congreso no aprueba esas cuentas, envía a casa a los empleados no esenciales al no poder pagar sus sueldos.

Aunque las administraciones consideradas esenciales siguen funcionando, en particular las encargadas de la seguridad del país, muchas otras informaron a sus funcionarios que se quedaran en sus hogares.

En tanto, los museos nacionales permanecieron a puertas cerradas. También el zoológico de Washington DC, la capital, la Biblioteca del Congreso y los Archivos Nacionales.

Los parques nacionales cierran generalmente durante un shutdown (cierre del gobierno), pero la administración de Donald Trump aseguró, en una decisión sin precedentes, que permanecerán abiertos en lo posible, al igual que los monumentos al aire libre de Washington DC.

Sin embargo, las puertas están cerradas en parques y monumentos que requieren la presencia de trabajadores.

Ante la reducción de trabajadores, la recaudación y la devolución de impuestos se frena. Ocurre lo mismo en la emisión de pasaportes y visados, entre otros servicios.

