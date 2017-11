Saca Ricardo Montaner a Julión Álvarez de su más reciente CD

Miami, Noviembre 10 – . Pese a que la idea de su álbum Ida y Vuelta surgió de Julión Alvarez , Ricardo Montaner se vio obligado a omitir sus dúos con el cantante mexicano en su disco edición especial debido a la situación que atraviesa.

Julión es amigo mío y este proyecto se hizo por él. Mejor dicho la idea fue de él, este proyecto de Ida y Vuelta nació comiendo con él”, dijo el cantautor venezolano.

Pero el CD-DVD Montaner Ida y Vuelta Edición Especial con 19 tracks y 13 videos que acaba de lanzar el sudamericano no incluye al cantante de regional mexicano de 34 años, nativo de La Concordia, en el sureño estado de Chiapas.

No te vayas , un tema que grabó con Julión, “se sacó del disco pero eso es algo que yo no puedo maneja, que no está en mis manos y que lamenté mucho y que espero muy pronto volver a ponerlo, volverlo a editar”, señaló Montaner.

He pasado momentos muy agradables con Julión siempre. Es un tipo que me contribuyó mucho… lamento mucho lo que le está pasando, pero la verdad es que lo notó muy optimista y lo noto tranquilo y muy confiado de que su problema se va a resolver”, apuntó.

Causo extrañeza que uno de los temas más populares de Montaner Me va a extrañar que cantó muchas veces con Julión, tampoco fuera incluido en el disco.