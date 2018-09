Saldrán a la subasta en Sotheby’s objetos personales de Robin Williams

Nueva York, Septiembre 06 – . Sotheby’s publicó hoy la larga lista de objetos que fueron propiedad del actor Robin Williams y su mujer Marsha que saldrán a subasta el próximo 4 de octubre en Nueva York, entre los que destaca más de 40 premios que recibió el intérprete e importantes obras de artistas como Banksy.

Los más de 300 objetos ofrecen una panorámica de los diversos gustos y aficiones de Williams y su esposa, productora de cine y filántropa, con la que estuvo casada 20 años, y son un reflejo de su vida en familia.

“Solíamos elegir cosas que nos hacían reír, pensar, o de las que queríamos cuidar durante un periodo de tiempo para poder verlas de forma regular”, explicó la pareja del actor.

Entre los objetos a subasta hay una gran colección de recuerdos cinematográficos relacionados con las carreras profesionales de Marsha y Robin, y una amplia muestra de galardones que obtuvo el actor, como sus Globos de Oro por Mork and Mindy, Good Morning Vietnam, The Fisher King y Mrs. Doubtfire.

También se podrán adquirir una espada y un puñal utilizados en el largometraje Hook y la camiseta con una señal de neón que lució Williams en los Oscar del año 2000 durante la interpretación de la canción Blame Canada, de la película de South Park.

Varias obras de arte también saldrán a la venta, como una escultura de la artista Niki de Saint-Phalle, Le poete et sa muse, que el intérprete exponía en su rancho de California y que se estima alcanzará entre 350 mil y 400 mil dólares.

A los Williams siempre les interesó el arte callejero, por lo que coleccionaban piezas de Shepard Fairey, Invader, Mr. Brainwash y Banksy, y una de las obras de este último, Happy Choppers, será subastada en el evento, que se espera alcance entre 400 mil y 600 mil dólares.

Asimismo, formarán parte de la colección más de 40 relojes de pulsera, entre ellos el ejemplar que llevó en la cinta Dead Poets Society, de 1988.

Completan el grupo muebles y arte decorativo de las residencias de Williams, objetos deportivos con autógrafos por el basquetbolista LeBron James y el boxeador Mohamed Ali, y ejemplares de la primera edición de Esperando a Godot, valorados en unos mil 500 o 2 mil dólares.

Por decisión de Marsha y los hijos de Williams, parte de los beneficios de la subasta serán donados a varias organizaciones, como Human Rights Watch, la Fundación Christopher y Dana Reeve, el Hospital Infantil de Investigación St. Jude’s y Wounded Warrior Project.

Con los fondos también se establecerá la Fundación Robin Williams, que concederá becas para estudiar en la prestigiosa escuela de artes Juilliard de Nueva York.

