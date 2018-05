Salida de militares en Tamaulipas, efecto de rompimiento Sedena-Estado

Nuevo Laredo Express

Cd. de México, Mayo 21 – . La salida de más de 2 mil militares que participaban en el operativo especial de combate al crimen en Tamaulipas se debió a un rompimiento en la colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ejército, afirmaron ayer fuentes oficiales federales y estatales.

Según los informantes, el incumplimiento de pago de la Administración del Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca por servicios de seguridad pública y acusaciones estatales de “bajo desempeño” militar en esas tareas causaron el quiebre.

Mandos militares señalaron ayer que no han recibido desde abril los recursos estatales por el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, por lo que abandonaron los objetivos del acuerdo.

El convenio, que se firmó en el 2011 y se ha renovado anualmente, implica que militares realicen labores especiales, entre ellas funciones de Policía estatal, así como de agentes en 22 de los 43 municipios de Tamaulipas.

APOYARÁN AL ESTADO

Un mando de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, dijo ayer que el Ejército seguirá apoyando al Estado, pero ya no bajo el marco del acuerdo.

“No necesitamos convenios para ejecutar tareas en bien de las personas, de la ciudadanía”, dijo el mando militar.

“Seguimos en Tamaulipas porque una parte del personal está adscrito a la Octava Zona Militar, a dos Guarniciones, una en Nuevo Laredo y otra en Matamoros.

“El personal continuará realizando operaciones de seguridad para aplicar la Ley de Armas y Explosivos y contra el narcotráfico, no propiamente como estábamos (bajo las condiciones del convenio)”, añadió.

Por separado, jefes policiacos estatales de Tamaulipas se quejaron ayer por la inacción de los soldados en los operativos contra el crimen.

“No van, nos dejan solos”, afirmó ayer un mando estatal. “No están acudiendo o llegan tarde. La situación ya era insostenible. No están trabajando”.

Grupo Reforma publicó ayer que 2 mil 466 militares que realizaban labores especiales de seguridad salieron de Tamaulipas desde mediados de marzo, pese a debían ser retirados hasta diciembre.

La vigilancia del Ejército en Tamaulipas quedaría a cargo de unos 3 mil 500 efectivos dispersados en Unidades Orgánicas de la Sedena, en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Mier y Tampico, con cerca de 500 efectivos por localidad.

CIERRAN ZONAS

Ante la retirada de los elementos castrenses, un informante aseguró que las cuatro zonas de acción en que se dividió el Estado (frontera, centro, costa y sur), con un mando cada una, cerraron para siempre.

Dos de las zonas, Centro y Sur, creadas por el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio Chong, dentro de la estrategia de seguridad, habían estado a cargo de la Sedena, mientras que la región Frontera y Costa, de la Secretaría de Marina.

Montoya Lozano, Alcalde de Ciudad Victoria, el municipio más violento del Estado, que lidera a nivel nacional en secuestros y asesinatos, atribuyó la salida de la milicia al aplazamiento de la firma del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, con la Sedena y Semar.

