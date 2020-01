Salva siembra Conagua en la región al reautorizar los riegos

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Enero 29 – . Con una autorización de riesgo para mil 500 hectáreas, con un total de ocho millones de metros cúbicos autorizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puso a salvo las siembras de sorgo y maíz en la región de Nuevo Laredo.

“Tenemos aseguradas las siembras en la región hasta los últimos de septiembre, luego de ser suspendido el riego por la escasez en las presas ante la falta de lluvias. Salvamos el 2020 y ahora ya pensaremos en el 2021”, declaró Alejandro López Robles.

El dirigente del Comité Municipal Campesino (CMC), manifestó el retorno de la tranquilidad entre quienes se dedican al cultivo de este tipo de granos y mantiene un oficio tradicional en el campo.

Ante la suspensión del riego dado a conocer por la Conagua en el mes de noviembre, aseguró que no hubo afectación alguna, aunque sí la preocupación por las siembras que se tiene en los inicios de año.

“Tuvimos la fortuna de recibir esa mala nueva cuando acabábamos de terminar la siembra de temporada de sorgo y maíz y ahora el informe de que podremos sembrar para el próximo mes de febrero”, dijo.

Mencionó que al depender las siembras de la región de Nuevo Laredo de la presa La Amistad, se mantenía una preocupación por cultivar la tierra durante el mes de febrero ante la escasez de lluvias y presas.

Ahí presente Manuel Silva Anguiano, gerente de usuarios de riego del Distrito 050 Acuña-Falcón, hizo saber que la autorización de riesgo de la Conagua cubrirá todo el mes que recién inició.

Indicó que el agua autorizada para riesgo es de ocho millones de metros cúbicos a fin de cubrir las siembra de sorgo y maíz en una extensión de mil 500 hectáreas sobre la zona de la Ribereña.

“Esta autorización está contemplada aun cuando no llueva en el año, ahora bien que si llueve pues entonces se almacena lo que no haya sido utilizado y queda para la siembre del año próximo”, enfatizó.

