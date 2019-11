Salvan la exportación de tomate y chile con certificados de calidad

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Noviembre 25 – . Mediante la certificación de los embarques de tomate y chile de exportación expedidos por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF), se mantendrá sin contratiempo el envió de estos productos a los Estados Unidos.

Así lo hizo saber ayer el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a este medio informativo, ante el alud de cuestionamientos de comercializadores de exportadores de jitomate (tomate) y chile fresco.

“La exportación de tomate y chile sin síntomas de virus riesgos, continuará sin contratiempo”, destaca la circular de la Senasica al emitir la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sagarpa) la guía informativa para apoyar a los exportadores a detectar síntomas del virus.

Ahí se cita que el organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural responde con esta medida vigente a partir del 22 de noviembre de acuerdo a la Orden Federal DA-2019-28 en la cual el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) abre la posibilidad de que la certificación de ausencia de síntomas provenga de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) o del exportador.

“A fin de facilitar las exportaciones de estos productos, el Senasica puso a disposición de los interesados el correo electrónico: exportacionsanidadvegetal@senasica.gob.mx y el número telefónico 55-59 05-1000 ext. 51335, en donde pueden comunicarse con la directora de Integración y Análisis de Inteligencia Sanitaria, María Eugenia Jiménez Ceballos, para brindar la orientación necesaria”, cita el boletín oficial enviado a este medio informativo.

Derivado de lo anterior, el Senasica determinó que sean los productores o empacadores quienes verifiquen que su producto está libre de síntomas del virus, de tal manera que los embarques deben ir acompañados del documento que contenga la fecha, lugar de expedición, así como el nombre, cargo y dirección de oficina de la persona que firma el escrito, además de los nombres y dirección de los encargados de la producción y el empaque, agrega.

La circular no hace mención del tomate y chile que cruzan turistas de Estados Unidos y adquieren en México, en el entendido que al no poder contar con una certificación de manera particular, por lo tanto se mantendrá prohibido.

